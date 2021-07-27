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Разлагающиеся тела найдены под Симферополем после вскрытия квартиры из-за запаха
Общество
Разлагающиеся тела найдены под Симферополем после вскрытия квартиры из-за запаха
Федеральное агентство новостей  /  Ирина Шестова

В ночь на 27 июля в поселке Новый сад Симферопольского района в одной из квартир были обнаружены трупы двух пенсионеров. Забеспокоились о судьбе пожилой пары, не выходящей на связь, родственники.

Более недели пенсионеров никто не видел, никто с ними не общался. Соседей настораживал странный запах около их квартиры в последние несколько дней. 

Как стало известно ФАН, следователь с участковым и сыном пенсионеров, а также еще одним соседом — сотрудником полиции, проживающим в этом же доме, — вскрыли дверь. В квартире обнаружили разлагающиеся тела мужчины и женщины.

Соседка умерших рассказала, что пожилая женщина несколько месяцев назад пережила инсульт и была парализована. Муж вел домашнее хозяйство и ухаживал за женой.

«Это были тихие соседи, которые жили своей жизнью и никого не беспокоили своими проблемами. Сын навещал родителей очень редко. Проживает отдельно уже давно. Поскольку они были не очень общительны, никто не обратил внимание, что соседа какое-то время не видно. У всех свои заботы. К сожалению, случилось такое несчастье. Возможно кому-то из них можно было бы помочь, если бы более тесно общались, забеспокоились раньше», — рассказала собеседница ФАН.

По первым признакам дежурный следователь предположил, что люди умерли около 10 дней назад. Признаков насильственной смерти при первичном осмотре не обнаружено.

Вероятно, у пожилого мужчины мог случится сердечный приступ, а супруга, возможно, пыталась позвать на помощь, но не смогла, а лишь упала с кровати, поскольку ее обнаружили на полу возле постели. Источник в правоохранительных органах подтвердил ФАН, что на телах умерших супругов не было видимых следов насильственной смерти.

Ранее ФАН рассказывал, что грудной ребенок выпал из окна седьмого этажа жилого дома в Бийске в Алтайском крае. Вслед за младенцем вниз упала его мать.

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