Дорога в объезд Алушты станет частью большого Юго-восточного обхода Симферополя

Вице-премьер Крыма Евгений Кабанов анонсировал строительство объездной дороги в обход южнобережной Алушты. Трасса должна стать одним из трех этапов строительства большого транспортного обхода крымской столицы, где ежегодно скапливаются пробки из-за большого наплыва туристов, особенно в летний период. Кроме скоростного обхода Алушты, также планируется строительство дороги на участке Донское — Перевальное и транспортный обход города Ялты. Об этом передает корреспондент ФАН.

«В перспективах — строительство дороги от Перевального до Алушты с обходом самого города. Прорабатываем несколько вариантов, которые позволят убрать транзитный поток из центра Алушты. Мы знаем, что пробка начинается из-за сужения дороги в районе алуштинского автовокзала. Строительство обхода позволит полностью разгрузить город», — заявил вице-премьер.

На данный момент ведется проектирование участка Юго-восточного транспортного обхода Симферополя, который соединит трассу «Таврида» в районе села Донское с дорогой на Южный берег Крыма в районе села Перевальное Симферопольского района. Объект обещают открыть к 2024 году.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

Самым проблемным участком трассы считается отрезок Заречное — Перевальное, так как в этом месте обойти населенные пункты не удастся. Это приведет к неизбежному сносу части жилых строений и изъятию имущества у жителей крымского полуострова.

Для уменьшения количества сносов и негативного влияния трассы на уникальную природу Добровской долины правительство республики совместно с местными жителями ведут активную работу по внесению изменений в проект будущей дороги. На данный момент предполагается сдвинуть трассу максимально близко к военному полигону Ангарский в селе Заречное, что позволит минимизировать изъятие именно жилых домов, заменив их пустыми земельными участками и дачными домовладениями.

Ранее ФАН сообщал, что проектирование скоростной трассы в селе Заречное стало причиной конфликта между местными жителями, который вылился в публичное обращение в ГУ ФСБ по Республике Крым и региональное отделение Следственного комитета Российской Федерации.