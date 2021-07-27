Цены на недвижимость растут по всему Крыму

Средняя стоимость жилой недвижимости в Крыму достигла 150 тысяч рублей за квадратный метр. Всего за несколько месяцев, по данным экспертов, цены на полуострове преодолели психологический барьер в 100 тысяч за квадратный метр и выросли еще на 50 тысяч рублей.

Это подтверждается и исследованием специалистов из агентства Golden Brown Group. По их наблюдениям, за апрель-июль текущего года средняя цена предложения выросла с 80-100 тысяч до 170-200 тысяч рублей за квадратный метр.

Крымские эксперты рынка недвижимости отмечают уверенный спрос на жилье у моря на полуострове. И если весной и в начале лета лидерами по темпам роста среднего ценника на квартиру были Ялта и Севастополь, то уже в середине сезона к этому тренду подтянулись и другие регионы Крыма.

«Сейчас невероятной популярностью обладает недвижимость Алушты и Евпатории. Подтягивается Феодосия, Коктебель и Керчь. Также выросла стоимость и на частные дома в Черноморском, Сакском районах и побережье Азовского моря», — подтвердил ФАН крымский риелтор Алексей Кравченко.

Он добавил, что цены на недвижимость на восточном берегу Крыма выросли после того, как стало известно, что этот регион планируется активно развивать. Напомним, на XXIV Петербургском международном экономическом форуме было подписано сразу несколько соглашений, в рамках которого Крым в скором времени ожидает бум строительства туристических объектов.

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Так, в курортном поселке Партенит инвесторы планируют начать строительство более десятка 16-этажек почти за 5 млрд рублей. На ЮБК появится первый тематический парк развлечений «Ялта Парк» — по аналогии с «Сочи Парком» и Диснейлендом, а также курортно-гостиничный комплекс в районе Ялты. Еще один крупный многоквартирный жилой комплекс в ближайшие годы планируется строить на западном побережье Крыма — в курортном городе Саки. А в Черноморском районе республики появится целый туристический кластер.

«По данным, которые были озвучены на том же петербургском форуме, в Крыму строится очень мало новой недвижимости. В прошлом году в республике сдали всего 190 тысяч квадратных метров нового жилья в многоквартирных домах — это на 40% меньше чем в других регионах России. Этот факт также отражается на стоимости квадратного метра. При этом, по результатам Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, Крым с 43-го поднялся на 11-е место. Стало понятно — здесь можно покупать, сюда можно вкладывать, и мы видим это активно сейчас и происходит», — добавил Алексей Кравченко.

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