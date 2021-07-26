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Рост цен на жилье зафиксирован в Крыму
Экономика
Рост цен на жилье зафиксирован в Крыму
Prt Scr youtube.com  /  Юрий Павленко

Симферополь, 26 июля. Медианная стоимость жилого помещения в Крыму составила 150 тысяч рублей за квадратный метр. Цена недвижимости выросла примерно на 15% по итогам апреля-июля.

Результатами исследований поделилось агентство Golden Brown Group. Согласно наблюдениям риелторов, в определенных проектах повышение стоимости жилья оказалось более внушительным. В одном из комплексов средняя цена предложения увеличилась с 80–100 тысяч рублей до 170–200 тысяч рублей за «квадрат» по итогам четырех месяцев.

Агенты по недвижимости прогнозируют дальнейшее подорожание крымских объектов и рост спроса во второй половине текущего года. По словам специалистов, многие покупатели переориентировались на полуостров из-за высокой стоимости квартир на сочинском рынке.

В настоящее время повышение цены недвижимости продолжает фиксироваться в России. В результате подорожание достигло максимальных значений за десять лет. При этом резкого падения спроса не наблюдается.

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жилье недвижимость квадратный метр
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