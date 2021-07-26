Пьяный турист устроил дебош в одной из гостиниц Ялты

Ялта, 26 июля. Пьяный турист устроил дебош в одной из гостиниц Большой Ялты. Инцидент случился в поселке городского типа Гаспра. Разбушевавшегося мужчину задержали сотрудники Росгвардии, получившие сообщение о нарушении, а после передали в региональный отдел МВД России.

Посетитель гостиницы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, всячески нарушал спокойствие других отдыхающих: стучался в двери номеров, шумел и громко сквернословил. На замечания мужчина не реагировал. Администрации гостиницы пришлось вызвать правоохранителей, чтобы угомонить постояльца.

pixabay.com / Engin_Akyurt

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