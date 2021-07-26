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Пьяный турист устроил дебош в одной из гостиниц Ялты
Происшествия
Пьяный турист устроил дебош в одной из гостиниц Ялты
pixabay.com  /  Olichel

Ялта, 26 июля. Пьяный турист устроил дебош в одной из гостиниц Большой Ялты. Инцидент случился в поселке городского типа Гаспра. Разбушевавшегося мужчину задержали сотрудники Росгвардии, получившие сообщение о нарушении, а после передали в региональный отдел МВД России.

Посетитель гостиницы, находясь в состоянии алкогольного опьянения, всячески нарушал спокойствие других отдыхающих: стучался в двери номеров, шумел и громко сквернословил. На замечания мужчина не реагировал. Администрации гостиницы пришлось вызвать правоохранителей, чтобы угомонить постояльца.

Пьяный турист устроил дебош в одной из гостиниц Ялты
pixabay.com  / Engin_Akyurt

Ранее ФАН рассказывал, что стена напротив Памятника затопленным кораблям в Севастополе снова привлекла вандалов — на этот раз на ней нарисовали герб Украины. В департаменте городского хозяйства города-героя пообещали в кратчайшие сроки очистить стену. 

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алкоголь крым росгвардия ялта
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