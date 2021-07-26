ФАН выяснил подробности потасовки между школьницей и завхозом в Севастополе

В крымских соцсетях сегодня появилось видео с камер общего наблюдения, где 73-летняя женщина-завхоз о чем-то эмоционально разговаривает с тремя девушками, а потом выталкивает одну из них к выходу и дает ей подзатыльник. Инцидент произошел с ученицей 10-го класса одной из школ в Севастополе.

Известно, что родители написали заявление в полицию по данному случаю. Не отрицает факт произошедшего и администрация учебного заведения. Однако, как стало известно ФАН от одной из сотрудниц школы, на всеобщее обозрение попал только финал истории. Девушки проходили в школе летнюю практику, за которую школьникам платили зарплату. В их обязанности входило наводить капитальный порядок в школьных классах, убирать шкафы, мыть парты, подоконники и окна, однако они не хотели этого делать.

«Они постоянно имели массу претензий к тому, почему они должны делать то или иное, почему их никто не привязывает страховкой, пока они моют окна, снимали все на телефон. И говорили они с таким гонором, с такими требованиями. Я, конечно, не оправдываю [завхоза], но они ее просто довели», — рассказала ФАН сотрудница школы.

Она добавила, что речи об увольнении завхоза пока не идет. Также в поддержку пожилой женщины высказались и некоторые родители. Они уверены, что женщину спровоцировали, поэтому попросили правоохранителей и администрацию тщательно разобраться в конфликте.

«Зная учеников этой школы, я больше чем уверенна, что эти девочки хамили завхозу. На работу никого насильно не заставляют идти. За три года работы детей в школе, это первый раз, когда завхоз так сделала. Она очень добрая и положительная женщина. А девочки уже были замечены в хамстве старшим», — призналась жительница Севастополя Юлия Люльченко.

Напомним, ранее фотографиями страшных синяков на теле пожилой родственницы поделилась во многих социальных сетях жительница Севастополя. По ее словам, эти следы — свидетельство жестокости со стороны медработников городской больницы.