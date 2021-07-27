Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 июля 06:18
06:16
Общество
Британский астролог назвала лучшие цвета одежды для каждого знака зодиака
06:10
Общество
Дочь принца Гарри и Меган не включили в очередь на престол
06:06
Спорт
Бацарашкина и Черноусов завоевали серебро в стрельбе из пистолета на ОИ
06:06
Общество
Выплаты на детей и налоговый вычет за спорт: что ждет нового россиян с 1 августа
06:06
Политика
Захарова заявила о вмешательстве США в политику Гаити после убийства Моиза
06:05
Происшествия
Полицейские раскрыли жестокое убийство бабушки в Назарово
06:00
Общество
Крымские водители и туристы придумали хитрый план, как не платить за парковку в Крыму
05:48
Общество
Диетолог сравнила пользу от арбуза и дыни
05:45
Общество
Роскомнадзор заблокировал американский сайт с текстами песен Genius
05:44
Общество
Некоторым россиянам могут компенсировать затраты на газификацию
Все новости

Крымские водители и туристы придумали хитрый план, как не платить за парковку в Крыму
Общество
Крымские водители и туристы придумали хитрый план, как не платить за парковку в Крыму
pixabay.com  /  gregroose

В Крыму начали активно использовать новый способ «ношения» медицинских масок — водители закрывают ими автомобильные номера и паркуются в неположенных местах, таким образом рассчитывая избежать штрафов. Подобные случаи наблюдаются в Алуште, Симферополе, Ялте и даже в отдаленных от городской инфраструктуры уголках.

«Я, как туристка, в этом году посетила Генеральские пляжи. Как только мы с компанией подъехали к береговой линии, увидели на стоянке машины, «защищенные от коронавируса» при помощи масок на номерах. Это удивило нас, и мы остановились узнать, что к чему. Выяснилось, что люди делали это из-за того, что видели знаки, запрещающие приближаться к береговой линии на автомобиле, то есть машины нужно было оставить на расстоянии 500 метров от моря. В принципе, эти люди ничего не нарушали — машины стояли на указанном расстоянии, но, видимо, решили перестраховаться», — поделилась с корреспондентом ФАН крымчанка Татьяна Кравченко.

Она также отметила, что во время отдыха замечала зеленые уазики, дроны и вертолет, совершающие осмотр территории и выявляющие нарушителей. Сотрудники Госавтоинспекции также активно борются с теми, кто не соблюдает правила — только в Симферополе за один день оштрафовали 39 водителей за нечитаемые автомобильные номера или их отсутствие.

«В отношении 39 водителей сотрудниками Центра автоматизированной фиксации административных правонарушений вынесено 189 постановлений об административных правонарушениях на общую сумму более 100 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что, по словам министра транспорта Крыма, за водителями на дорогах полуострова будет следить более 400 камер. Такое количество устройств появится на дорогах до конца года.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Крымские водители и туристы придумали хитрый план, как не платить за парковку в Крыму
крым маски нарушители
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru