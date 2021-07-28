Ночная Ялта забита туристами: сотни тысяч людей отдыхают и веселятся в Крыму

В Крыму и Севастополе ежегодно отдыхают миллионы туристов. Каждый на полуостров приезжает за незабываемыми ощущениями, мягким субтропическим и оздоровительным климатом, а еще чтобы с головой окунуться в ночную жизнь крымских курортов.

К сожалению, последняя не так разнообразна, как до пандемии коронавируса, поскольку на территории республики действуют ограничения на работу общепита и увеселительных заведений — до 23 часов. Это не касается тех точек, что работают навынос. Кстати, алкоголь в Крыму продают до 23:00.

Ялта — курортная столица Крыма, поэтому все стараются посетить этот знаменитый город хоть раз в течение отпуска, чтобы как минимум прогуляться по его вечерней набережной. В это время здесь кипит ночная жизнь: людей развлекают уличные музыканты с живой музыкой, из кафе и ресторанов доносятся ароматы еды, смешанные с запахами сладкой ваты.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Тут же стоят различные аттракционы, продаются светящиеся игрушки для детей. Корреспондент ФАН выяснил у туристов и местных жителей, как они обычно любят проводить вечера. Примечательно, что свободных мест в кафе и ресторанах почти нет, поэтому многие люди устраивают пикники под луной на берегу моря.

«Если у нас нет никаких дел, то мы с мужем всегда выбираемся погулять, посидеть в кафе у моря. Мы здесь провели всю свою молодость, поэтому для нас Ялта является особенным местом», — рассказала Лидия Николаевна, местная жительница. «Гуляем, веселимся, поем песни и танцуем. Сами посмотрите, сколько здесь музыкантов, причем очень крутых ребят. Чувствуешь себя в эти моменты так, как будто бы ты находишься на настоящих концертах звезд. Люблю Ялту, Крым, здесь всегда невероятная атмосфера», — заявил Олег Погребняк, приехавший с друзьями из Санкт-Петербурга. «На самом деле очень жаль, что рестораны не работают хотя бы до двух ночи, поскольку людей очень много, все хотят посидеть подольше, тем более сейчас, когда такая прекрасная теплая погода. Что может быть лучше, чем посидеть на берегу Черного моря с бокалом крымского вина, хорошей музыкой и приятной кампанией?» — отметил Василий Суворов из Екатеринбурга.

Многие люди заявили, что часто ходят ночью купаться на море или выезжают на автомобилях на различные видовые площадки, на которые крайне богат Южный берег Крыма. Примерно такая же ситуация обстоит и на других курортах полуострова.



Ранее мэр Ялты Янина Павленко сообщила, что намерена обратиться к главе Крыма Сергею Аксенову с просьбой разрешить общепиту работать после 23 часов, чтобы поддержать предпринимателей в сложный туристический сезон из-за погодных условий.

До этого Аксенов заявлял, что в республике могут разрешить общепиту работать и ночью, если весь коллектив предприятия будет вакцинирован, а региональным властям предоставят доступ к камерам видеонаблюдения. Павленко заверила, что предприниматели Ялты готовы выполнить все эти требования.

ФАН рассказывал, что украинцы нашли способ незаконно заработать на туристах и жителях Крыма. Для этого они чаще всего работают аниматорами в ростовых куклах или притворяются парковщиками.