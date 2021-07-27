Москвич поделился впечатлениями о реабилитации в Крыму после коронавируса

Республика Крым — не только курортный регион, но и замечательная оздоровительная база. За счет богатой природы, мягкого климата, а также целебного горного и морского воздуха полуостров всегда посещали люди для лечения органов дыхания. Благодаря этому Крым еще сотню лет назад получил сначала статус всероссийской, а затем и всесоюзной здравницы.

Сегодня полуостров вновь востребован как никогда, особенно в вопросе реабилитации после того, как человек переболеет коронавирусом. Поэтому почти половина всех восстановительных туров, купленных россиянами, приходится на Крым. Дело в том, что республика одна из первых начала готовиться к принятию гостей для реабилитации после COVID-19. Было привлечено научное сообщество и разработаны уникальные программы восстановления здоровья.

Услуги по реабилитации оказывают порядка 50 санаториев и отелей, которые имеют всю необходимую технико-материальную базу и квалифицированный персонал в Керчи, Судаке, Евпатории, Саках, Алуште и Ялте. В одном из санаторных комплексов в Алуште корреспонденту ФАН сообщили, что больше всего заявок на курс реабилитации поступает из Москвы и Санкт-Петербурга, а также из северных регионов страны.

Агентство городских новостей Москва / Кирилл Зыков

Путевку на оздоровление можно получить даже по полису обязательного медицинского страхования (ОМС), если человек переболел коронавирусом в тяжелой форме. Такое направление выдает либо врачебная комиссия, либо лечащий врач, основываясь на показаниях здоровья пациента. Сам курс реабилитации длится в среднем от двух до трех недель, а в некоторых случаях — месяц.

Если же человек решит пройти лечебную программу по собственному желанию, то средняя стоимость полноценного тура на одного человека составит около 40-50 тысяч рублей без учета перелета. Условия проживания и лечения во всех санаториях разные, поэтому и цена вирируется в зависимости от уровня учреждения — от 2500 рублей до 7000 за ночь. Вместе с тем действует кешбэк до 20% при оплате путешествия картой «Мир», но максимальная сумма возврата — 20 тыс. рублей.

«Курс реабилитации я проходил в санатории в Алуште: 14 дней по 3500 рублей за сутки. Точно не вспомню все процедуры, но было точно лазерное облучение крови, какой-то аппарат, который воздействовал на организм с помощью магнитных полей. Еще массажи, бассейн, электрофорез грудной клетки, правильное питание, постоянные прогулки и дыхательные упражнения, море. Также мы постоянно пели песни и радовались жизни. А как тут не радоваться-то? На самом деле остались невероятно приятные ощущения после всего этого», — рассказал ФАН Александр Кузнецов, житель Москвы.

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Мужчина уже второй раз за лето прилетел в Крым для общего оздоровления, на этот раз он решил остановиться не в санатории, а в частном секторе, чтобы была возможность больше путешествовать по полуострову.

Кузнецов добавил, что курс реабилитации и высокая квалификация специалистов его приятно удивили: после возвращения домой он заметил, как улучшилось состояние его здоровья. Москвич рекомендовал всем, кто переболел коронавирусом, обязательно отправляться на реабилитацию, тем более предложений масса не только в Крыму, но и в других регионах страны.

Ранее врач рассказал ФАН, стоит ли ожидать закрытия Крыма для туристов из-за коронавируса. Также он объяснил, какое количество людей должно привиться, чтобы у людей выработался коллективный иммунитет.