После трагических событий 2 мая 2014 года в Одессе многие участники Русской весны были вынуждены скрываться и выживать в условиях оккупации. Кому-то пришлось полностью уйти в тень, скрываясь у знакомых и перебиваясь случайными, порой нелегальными заработками. Это помогло скрыться от националистов и полиции, но не спасло от насильственной мобилизации. О судьбе членов одесского сопротивления, попавших под каток массовых призывов, читайте в эксклюзивном материале ФАН.

ssu.gov.ua / Служба безпеки України

Несмотря на яростное преследование СБУ и украинских националистов, большинству простых одесситов, не признавших госпереворот на Украине, удалось остаться на свободе. Но скрыться от «Правого сектора»(организация запрещена в РФ), СБУ и полиции оказалось проще, чем уклониться от мобилизации.

По словам одесситов, после того, как украинская армия понесла первые серьезные потери в Донбассе, Украина объявила частичную мобилизацию. Выражалась она в том, что наряды полиции средь бела дня хватали прохожих на улицах, вытаскивали мужчин призывного возраста из общественного транспорта и отправляли на призывные пункты.

«Ну, на Куликовку (Куликово поле, где произошел пожар 2 мая в Доме профсоюзов. — Прим. ФАН) ходил, потому что сам русский, семья — одесситы. А с АТО как вышло: тогда патруль всех по городу брал. Привели в военкомат. А там прямым текстом заявили: отсюда уже не выйдешь. Звони родным, чтобы шмотки и документы принесли. Или пару тысяч зеленых бумажек — тогда можешь идти, куда хочешь», — рассказывает бывший член Одесской дружины Антон Пахомов (фамилия и имя изменены. — Прим. ФАН).

Новостное агентство «Харьков». / Леонид Андросов

В тот год у Антона только родился второй ребенок. С деньгами было очень плохо — родители и так помогали. Жилье снимали, поэтому быстро собрать такую сумму было попросту невозможно. Пришлось ехать.

По словам собеседника ФАН, служба была организована очень интересным образом: ротация из зоны боевых действий прошла всего за два дня до истечения срока, необходимого новобранцу для получения удостоверения участника АТО. Как позже выяснилось, так происходило со всеми не прошедшими проверку на «патриотизм» бойцами, в том числе с простыми новобранцами, не проявившими должного уровня русофобии.

«Прибыв на место, я первым делом думал уходить к ополченцам. Но нас тогда запугали, что в расположении есть специальные частные отряды, которые за одно лишь подозрение могут к стенке поставить. Вроде как этим занимались какие-то иностранцы. Сидели мы в тылу глубоко, ну вот я и подумал, что не стоит, наверное. А на передовой, чтобы таких мыслей у новобранцев не возникало, они вот что делали: в первую же ночь ставили «на передок» и делали вид, что видят наступление или просто противника. Ну и давали указание стрелять, указывали куда. А на утро в бинокль показывали этим ребятам, что стреляли те по мирным кварталам и простым людям. Мол, подумайте: что с вами там сделают, если вы туда теперь сбежите», — рассказал Пахомов.

Федеральное агентство новостей / Борис Гришин

Помимо прочего, собеседник ФАН отметил, что большинство новобранцев после такого «посвящения» теряют рассудок, начинают пить и употреблять наркотики. А подавляющее большинство тех, кто уезжает в АТО/ООС, стремятся туда именно за доступными наркотиками.

Ранее ФАН опубликовал историю одессита, чудом бежавшего из застенок СБУ благодаря сотрудникам ООН. Его отпустили под личную ответственность одного из членов международной комиссии, а затем помогли бежать с Украины.

1 Организация запрещена на территории РФ.