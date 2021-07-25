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Мишустин подписал постановление о новых мерах поддержки крымских аграриев

  /   Обновлено: 25 июля 2021 20:51
Экономика
Мишустин подписал постановление о новых мерах поддержки крымских аграриев
government.ru  /  Pr Scr

Москва, 25 июля. Государство выделит средства для поддержки аграрного бизнеса в Крыму. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Правительство намерено частично возместить расходы, которые связаны со строительством оптово-распределительных центров на территории республики. Льготные условия позволят аграриям лучше обеспечивать продовольственную безопасность полуострова.

«Сельхозпроизводители Крыма и Севастополя смогут компенсировать часть затрат на строительство или модернизацию оптово-распределительных центров», — отметили в пресс-службе кабмина.

Суть в том, что 20% от фактической полной стоимости такого центра и созданной для него инфраструктуры может быть возмещено из федерального бюджета. Старт реализации намечен на 2022 год.

Другая программа поддержки регионов действует уже сейчас. В рамках проекта «Чистый воздух» Мишустин подписал постановление о выделении более чем 1,8 миллиарда рублей.

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