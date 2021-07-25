Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
25 июля 05:33
05:33
Происшествия
Четыре человека погибли после столкновения «Тойоты» с мусоровозом в Коломне
05:31
Общество
Сайты известных американских СМИ удивили пользователей эротической рекламой
05:28
Спорт
Российская тхэквондистка Минина пробилась в четвертьфинал на ОИ
05:26
Спорт
Дзюдоистка Кузютина пробилась в 1/8 финала олимпийского турнира в Токио
05:25
Спорт
Боталова и Лебедева прошли в полуфинал турнира ОИ в академической гребле
05:19
Спорт
Пловчихи Чимрова и Суркова проиграли в квалификационном отборе ОИ в Токио
05:11
Спорт
Российские лучницы победили украинок в 1/8 финала турнира на Олимпиаде
05:05
Спорт
Российские волейболистки проиграли итальянкам в первом матче на Олимпиаде
05:04
Спорт
Грузинский стрелок Салуквадзе побила рекорд и в девятый раз выступила на Олимпиаде
05:03
Общество
Вильфанд предупредил о погоде на любой вкус в Москве
Все новости

Безграмотная застройка: эксперт предупредила об оползневых процессах в Крыму
Общество
Безграмотная застройка: эксперт предупредила об оползневых процессах в Крыму
pixabay.com  /  Дмитрий Бондарь

В Республике Крым зарегистрировано порядка полутора тысяч оползневых участков, 600 из которых находятся на территории Большой Ялты. Специалисты постоянно следят за ними, чтобы уберечь людей от возможной опасности. Прошедшие мощные ливни в ночь с 17 на 18 июня на Южном берегу Крыма привели к подмыванию грунта и сходу селевых потоков, из-за чего возросла опасность активизации оползневых процессов.

Жители полуострова предполагают, что причиной этого является якобы хаотичная застройка ЮБК: Ялты, поселков Васильевка, Гурзуф и других районов, расположенных на склонах гор. Эксперты утверждают, что в основном влиять на оползневые процессы может индивидуальное жилое строительство, которое происходит без необходимых геодезических и инженерных работ на начальном этапе, передает корреспондент ФАН.

«У нас изначально существует оползнеопасность: склоны с высоким градусом уклона, нестабильный грунт. Поэтому наличие или отсутствие застройки на этих местах никоим образом не провоцирует новые оползни. Мы уже говорили об этом и в рамках круглых столов, и в рамках встреч с гражданами, объясняя, что не застройка провоцирует оползни, а безграмотная застройка без соблюдения мер инженерной защиты», — сказала директор КРЦ Татьяна Горелова в ток-шоу «На грани».

По ее словам, Крыму крайне необходим нормативный акт, регламентирующий строительство в опасных районах полуострова. Однако на данном этапе он находится в стадии разработки министерством строительства и архитектуры и КРЦ.

Также ведутся глобальные научные работы по комплексным противооползневым мероприятиям и берегозащиты Ялты и Алушты. Это все — системные и необходимые меры, но для этого нужны серьезные исследования.

Администрация Ялты совместно с ГАУ «Крымский республиканский центр оценки сейсмической и оползневой опасности, технического обследования объектов строительства» сейчас занимаются наблюдением за такими участками. При этом они обратились к гражданам с просьбой сообщать о возможных оползневых процессах, деформации опорных стен.

Ранее ФАН сообщал, что власти Ялты обещают полностью устранить последствия потопа, частично разрушившего город, до 18 августа. Сейчас на самых пострадавших участках, куда ранее невозможно было добраться, работает тяжелая техника.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Безграмотная застройка: эксперт предупредила об оползневых процессах в Крыму
крым ялта оползни
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru