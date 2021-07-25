Безграмотная застройка: эксперт предупредила об оползневых процессах в Крыму

В Республике Крым зарегистрировано порядка полутора тысяч оползневых участков, 600 из которых находятся на территории Большой Ялты. Специалисты постоянно следят за ними, чтобы уберечь людей от возможной опасности. Прошедшие мощные ливни в ночь с 17 на 18 июня на Южном берегу Крыма привели к подмыванию грунта и сходу селевых потоков, из-за чего возросла опасность активизации оползневых процессов.

Жители полуострова предполагают, что причиной этого является якобы хаотичная застройка ЮБК: Ялты, поселков Васильевка, Гурзуф и других районов, расположенных на склонах гор. Эксперты утверждают, что в основном влиять на оползневые процессы может индивидуальное жилое строительство, которое происходит без необходимых геодезических и инженерных работ на начальном этапе, передает корреспондент ФАН.

«У нас изначально существует оползнеопасность: склоны с высоким градусом уклона, нестабильный грунт. Поэтому наличие или отсутствие застройки на этих местах никоим образом не провоцирует новые оползни. Мы уже говорили об этом и в рамках круглых столов, и в рамках встреч с гражданами, объясняя, что не застройка провоцирует оползни, а безграмотная застройка без соблюдения мер инженерной защиты», — сказала директор КРЦ Татьяна Горелова в ток-шоу «На грани».

По ее словам, Крыму крайне необходим нормативный акт, регламентирующий строительство в опасных районах полуострова. Однако на данном этапе он находится в стадии разработки министерством строительства и архитектуры и КРЦ.

Также ведутся глобальные научные работы по комплексным противооползневым мероприятиям и берегозащиты Ялты и Алушты. Это все — системные и необходимые меры, но для этого нужны серьезные исследования.

Администрация Ялты совместно с ГАУ «Крымский республиканский центр оценки сейсмической и оползневой опасности, технического обследования объектов строительства» сейчас занимаются наблюдением за такими участками. При этом они обратились к гражданам с просьбой сообщать о возможных оползневых процессах, деформации опорных стен.

Ранее ФАН сообщал, что власти Ялты обещают полностью устранить последствия потопа, частично разрушившего город, до 18 августа. Сейчас на самых пострадавших участках, куда ранее невозможно было добраться, работает тяжелая техника.