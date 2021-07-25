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«Прогресс после 2014 года значительный»: москвичи поделились впечатлениями от Крыма
Общество
«Прогресс после 2014 года значительный»: москвичи поделились впечатлениями от Крыма
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Разнообразие пляжей в Крыму может удивить любого, даже самого искушенного туриста. На полуострове есть свои песчаные Мальдивы с необычайно чистой водой (село Поповка), невероятные гроты на Тарханкуте, пляжи со скалами, которые уходят на десятки метров вглубь моря (Симеиз, гора Дива), и даже те, на берегу которых можно найти целебную глину (район Судака).

Однако жители и гости курорта говорят, что для полного комфортного отдыха на некоторых пляжах не хватает элементарной инфраструктуры: приведенных в порядок спусков и подходов к морю, туалетов, душа, качественных заведений общепита возле берега, безопасных пирсов, которые с момента закладки во времена СССР будто никто больше никогда не трогал.

«Я очень люблю Крым, его многогранную природу, она самая лучшая. Но видно, что раньше никто не вкладывал деньги в местную инфраструктуру. Конечно, это не относится, например, к Севастополю, Ялте или Судаку, я говорю о маленьких поселках, куда не доезжает основной поток туристов.

Мы с семьей отдыхаем в Крыму, наверно, с 80-х годов. Объездили его за это время вдоль и поперек. Безусловно, прогресс после 2014 года значительный, за эти семь лет при России тут построено и отремонтировано столько, сколько Украина за 30 лет не сделала. Но хотелось бы, чтобы и небольшие пляжи в пгт привели в порядок, дотянув их до уровня курортных городов», — сказала в разговоре с ФАН туристка из Москвы Екатерина Бочкарева.

Туристы из Москвы рассказали о впечатлениях от некоторых пляжей в Крыму
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

Другая туристка, тоже москвичка, Елена Рыбникова рассказала, что уже два года приезжает отдыхать в Евпаторию. Этот город привлекает многих туристов песчаными пляжами. Здесь ей нравится мягкий песок и пологий берег моря: можно долго заходить в воду, а уровень будет подниматься довольно медленно. Там есть даже душ для ног, чтобы в обуви не оставался песок, сервис на пляжах вне города на высоком уровне.

Местные жители объясняют ситуацию с неготовностью некоторых пляжей тем, что Крым — сезонный курорт, поэтому многие заведения и пляжи тут открываются исключительно летом: не все успевают должным образом подготовиться к сезону. Если в крупных городах с этим все в порядке, то за городом дела обстоят немного хуже.

Туристы из Москвы рассказали о впечатлениях от некоторых пляжей в Крыму
Федеральное агентство новостей  / Сергей Воробьев

«На самом деле работа ведется колоссальная, все крымчане это знают и понимают. Ведутся проектные работы по реконструкции набережных многих курортных городов. Но иногда не хватает элементарного душа, и люди начинают возмущаться и искать огрехи.

Москва тоже не сразу строилась, поэтому хочу всех обрадовать, а кого-то, возможно, разочаровать, потому что все у нас будет хорошо, пусть никто не переживает», — сказал Анатолий Решетов из Ялты.

По его словам, проблемы решаются постепенно — по мере их поступления и важности. Помимо ремонта пляжей, есть на сегодняшний день много других, более важных забот, особенно в период пандемии и санкционного давления со стороны Запада. Но не все люди в Крыму, в том числе отдыхающие, могут это понять, хотя для них сейчас делается в десятки раз больше, чем при Украине, констатировал собеседник издания.

Туристы из Москвы рассказали о впечатлениях от некоторых пляжей в Крыму
ФБА «Экономика сегодня»  / Елена Васильева

Ранее ФАН рассказывал, что украинцы нашли способ незаконно заработать на туристах и жителях Крыма. Для этого у них есть свои схемы для «работы» на популярных пляжах или незаконных парковках.

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