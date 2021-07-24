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Глава Госсовета Крыма Константинов отказался от государственной должности и зарплаты
Общество
Глава Госсовета Крыма Константинов отказался от государственной должности и зарплаты
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Спикер крымского парламента Владимир Константинов отказался от государственной должности и осуществления полномочий на профессиональной основе. При этом он сохранил пост руководителя регионального парламента. Соответствующее постановление приняли накануне депутаты Госсовета Крыма на внеочередном заседании, проведенном в заочном формате. ФАН узнавал подробности.

Сам Константинов объяснил, что крымское законодательство позволяет так поступить. По его словам, он давно стремился к такому решению.

«Переход на безоплатный режим работы никак не скажется ни на моей деятельности как руководителя парламента и республиканского депутата, ни на деятельности Государственного совета Крыма», ― сообщил Константинов.

О том, что подтолкнуло председателя крымского парламента к этому поступку, нам разъяснил крымский политолог, председатель Общественной палаты Республики Крым Александр Форманчук. По словам эксперта, Константинов уже давно задумывался о переходе на безвозмездную работу в парламенте.

«Он долго к этому готовился, это была его личная инициатива. На основании его заявления вчера сессия рассмотрела этот вопрос, приняла изменения в закон Республики Крым о Госсовете с учетом его пожелания работать не на профессиональной основе, имея ранг государственного служащего и получая зарплату, а осуществлять те же функции, оставаясь председателем Государственного совета, но как бы на общественных началах», ― пояснил Форманчук.

Глава Госсовета Крыма Константинов отказался от государственной должности и зарплаты
Федеральное агентство новостей  / 

Эксперт отметил, что, хотя Константинов только сейчас перестал быть государственным служащим и не получает зарплату официально, на деле он уже давно от нее отказался, так как переводил полученные от государства средства на благотворительность.

«Надо отдать должное Владимиру Константинову, он зарплату и так не получал. Он сначала ее перечислял в республиканскую детскую больницу на Титова, а затем отдавал мемориалу в совхозе Красном, который был построен по его инициативе», ― отметил Форманчук.

Тем не менее, по мнению собеседника ФАН, отказ от официальной зарплаты в правительстве Константинову сейчас крайне выгоден.

«Сейчас у него очень много встреч, и, чтобы не слышать иногда упреки, как тяжело прожить на пенсию, а не на его зарплату, он теперь этой зарплаты получать не будет», ― добавил политолог.

По его словам, Константинов решил освободить себя от обязательств перед государством будучи далеко не бедным человеком (он пришел в политику из бизнеса). Поэтому Форманчук, как председатель общественной палаты, приветствует и поддерживает эту инициативу.

Ранее сообщалось, что суд приговорил бывшего крымского чиновника к трем годам тюремного заключения за незаконную продажу земли на полуострове. По данным следствия, в октябре 2019 года обвиняемый обошел закон и зарегистрировал право собственности на земельный участок площадью пять гектар.

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крым депутат
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