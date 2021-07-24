Археологи со всей России приехали в Крым для изучения затопленного древнего города

Симферополь, 24 июля. Российские ученые заняты исследованием затопленного древнегреческого города Акра в Крыму.

Древнегреческий город Акра был основан 27 веков назад. Однако в IV веке нашей эры большая его часть скрылась под водами Черного моря, оставив на поверхности только обломки крепостной стены. Для изучения останков этого уникального поселения в Крым съехались археологи со всей России.

«Больше всего мы находим фрагментов амфорной тары. По ним можно определить торговые контакты жителей Акры», — заявила научный сотрудник отдела античного мира Государственного Эрмитажа Елена Арсентьева.

По данным ученых, жители этого древнего города экспортировали вино и оливковое масло. Как правило, товары пребывали с городов, расположенных на территории современной Турции, Греции или островов Средиземного моря, сообщает телеканал «Культура».

Нетронутые средневековые захоронения несколько дней назад обнаружили в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. Раскопки вели ученые из Салехарда, Томска, Екатеринбурга и Сыктывкара.