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Водитель в Крыму угощает пассажиров конфетами
Общество
Водитель в Крыму угощает пассажиров конфетами
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Воробьев

В Крыму водитель пригородного автобуса угощает пассажиров конфетами. Любой желающий, севший в транспорт, может рассчитывать на сладкий подарок. Что вдохновило мужчину на такой необычный шаг, он рассказал корреспонденту ФАН.

Сергей работает водителем уже более 20 лет. Большую часть этого времени — на пассажирском транспорте. По его словам, такие угощения всегда поднимают настроение пассажирам.

«На самом деле, я давно уже практикую это. Люди заходят, видят конфеты, удивляются. Им приятно, мне приятно — все радуются. Конфеты берут часто», — рассказал Сергей.

Сейчас водитель работает у частного перевозчика на маршруте Симферополь — Алушта. В летний сезон на этом направлении всегда большой поток туристов и отдыхающих. Но рассказывать о своей идее начальству наш герой не торопится. Честно говорит, что опасается наказания. По его словам, у частных перевозчиков такое якобы не приветствуется.

Ранее крымские спасатели рассказали, как вести себя на отдыхе, чтобы избежать трагедии. Например, необходимо знать прогноз погоды, запомнить номера служб спасения, быть осторожным со спиртными напитками (лучше на природе их вообще не употреблять).

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