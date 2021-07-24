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Смертельное ДТП с участием пяти авто произошло ночью в Крыму
Происшествия
Смертельное ДТП с участием пяти авто произошло ночью в Крыму
pxhere.com  / 

Симферополь, 24 июля. В Крыму сотрудники ГИБДД начали проверку по факту дорожно-транспортного происшествия, участниками которого оказались пять автомобилей.

Как сообщили ФАН в пресс-службе МВД по Республике Крым, инцидент произошел накануне ночью на автодороге Таврида — Джанкой — Красноперекопск.

«Водитель автомобиля Toyota Auris, двигаясь со стороны Феодосии в направлении Джанкоя, не выбрал безопасную скорость движения, не принял меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства, в результате чего совершил наезд на стоящий автомобиль Mercedes-Benz C230, который остановился на проезжей части на запрещающий (красный) сигнал светофора в месте, где проводятся дорожные работы», — сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

В результате столкновения Mercedes въехал в автомобиль ВАЗ-21063, а тот по инерции столкнулся с еще одним ВАЗ-21063, который остановился впереди. После этого второй ВАЗ-21063 въехал в КамАЗ-6520-43, который тоже остановился впереди на красный сигнал светофора.

Итог аварии был трагичным: водитель Toyota Auris погиб, а водители Mercedes-Benz C230 и ВАЗ-21063 получили телесные повреждения. Сейчас правоохранители проводят проверку.

Ранее ФАН сообщал, что в начале недели под Севастополем произошло серьезное ДТП с участием большегруза. У КамАЗа, предположительно, отказали тормоза, он выехал на встречную полосу движения и столкнулся с несколькими легковыми авто, после чего рухнул в кювет. В результате ДТП погибли пять человек, среди которых — семья с детьми.

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