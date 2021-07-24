Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 июля 05:09
05:07
Происшествия
Авиакатастрофа в пригороде Хабаровска унесла жизнь одного человека
05:05
Общество
Поклонник Канье Уэста выставил на продажу воздух с презентации альбома рэпера
05:05
Общество
Около 50% жителей США перестали одобрять деятельность Байдена
05:03
Общество
Выводы о симптомах гамма-штамма коронавируса в России назвали преждевременными
05:03
Спорт
Тяжелоатлетка Соболь не смогла завершить выступление на ОИ в Токио
04:50
Спорт
Женская сборная России по баскетболу 3х3 обыграла японок на Играх в Токио
04:49
Общество
Практику видеофиксации использования телефонов за рулем распространят по России
04:47
Спорт
Шпажистка Муртазаева одолела спортсменку из Кореи в 1/16 финала на ОИ в Токио
04:47
Спорт
Южнокорейское ТВ сделало трагедию на ЧАЭС единственным «достижением» Украины
04:43
Технологии
Жителям России перечислили способы защиты от слежки по фото
Все новости

Это супергород: турист в Крыму рассказал на видео необычную историю из Алушты
Общество
Это супергород: турист в Крыму рассказал на видео необычную историю из Алушты
Федеральное агентство новостей  /  Елена Алексеенкова

Крым и Севастополь славятся не только необычайными курортами и богатой природой, но и добропорядочными гражданами, которые всегда помогут и выручат в случае необходимости. Это доказал автор видео, размещенного в социальных сетях полуострова.

На видео мужчина рассказывает, что случайно на целые сутки оставил автомобиль с открытыми окнами прямо в центре Алушты. За это время из машины ничего не пропало. Это событие его явно удивило, поэтому он решил записать видео и поблагодарить горожан за такое отношение к чужому имуществу, передает ФАН.

«Крым, Алушта. На сутки оставил машину прямо на этом перекрестке — Багликова и 50 лет Октября. Открытое окно, все на месте: регистратор, деньги. Все, понимаете, на месте у меня. Но у я уже собрал в карман. Это супергород! Целый день машина простояла, сутки простояла, ночь простояла с открытым окном. Спасибо вам, городу, что он такой хороший», — заявил турист.

Пользователи Сети в комментариях поздравили мужчину с тем, что у него ничего не пропало, но посоветовали больше так не делать, поскольку, к сожалению, в Крыму все равно присутствуют различные асоциальные личности. Другие алуштинцы тоже начали делиться подобными историями. В одной из них говорится, что люди праздновали свадьбу в Армянске и тоже забыли поднять окна в автомобиле. Но все закончилось благополучно, как и в данном случае.

Ранее ФАН сообщал, какие фестивали и мероприятия отменили в Крыму в июле из-за ситуации с COVID-19. Например, 25 июля Феодосия должна была праздновать День города, но мероприятие будет проведено в другом формате, нежели было запланировано изначально.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Это супергород: турист в Крыму рассказал на видео необычную историю из Алушты
туристы крым алушта
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru