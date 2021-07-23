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В отелях Крыма рассказали о просьбах туристов устроить роды в бассейне и гей-свадьбы
Общество
В отелях Крыма рассказали о просьбах туристов устроить роды в бассейне и гей-свадьбы
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Сотрудники отелей Крыма поделились, какие самые неожиданные просьбы они получали от туристов. Крымский блогер и известный общественный деятель на полуострове Валерия Петрусевич на своей странице в Instagram рассказала, что к администраторам одного из гостевых домиков под Коктебелем туристы обратились с неожиданным предложением.

«Роды в бассейне. Более странных просьб еще не было: уже дважды семьи хотели арендовать бассейн для родов, а также несколько ближайших к нему домиков для группы поддержки: родителей, детей и близких друзей, с которыми хотели разделить рождение малыша», — написала девушка.

Она добавила, что администрация домиков отказалась, даже не рассматривая вопрос всерьез. Как стало известно ФАН, администраторы крымских гостиниц часто получают оригинальные предложения.

«У нас очень яркий интерьер, который сразу должен дарить ощущение праздника. Возможно, поэтому к нам несколько раз обращались с предложениями провести у нас свадьбы для представителей гей-сообщества», — рассказала ФАН управляющая отеля Hollyday Алена Евакина.

В отелях Крыма рассказали, как у них просили устроить роды в бассейне и гей-свадьбы
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

Часто отелям с красивыми интерьерами или видами предлагают стать съемочной площадкой, в том числе для «взрослых» фильмов. Иногда администраторы соглашаются на такие предложения, но с рядом важных условий.

«У нас был такой опыт, но в несезон. Было выкуплено несколько апартаментов таким образом, чтобы ни звуки, ни перемещения техники и артистов не мешали нашим постояльцам. С тех пор мы еще несколько раз сотрудничали с продюсерами, и в наших интерьерах снимали не только ню, но и рекламу, художественные фильмы и молодежные пробы пера», — рассказала управляющая одного из отелей в Ялте.

Ранее представители туристического сервиса в Севастополе впервые рассказали ФАН о потребительском терроризме, с которым им пришлось столкнуться этим летом. Сотрудники ресторанов и отелей честно рассказали о хамском поведении некоторых постояльцев.

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крым отели роды в бассейн
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