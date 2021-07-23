Блогер рассказала о разнице между украинским и российским Крымом

Симферополь, 23 июля. Россиянка переехала в Крым во времена бурной молодости, но только после присоединения полуострова к России поняла, что значит жить в красивом, ухоженном городе-курорте.

Жизнь на берегу Черного моря во всем устраивала подростка, потому что девушка не знала ничего другого. Но когда наступил 2014 год и Крым стал российским, жительница полуострова ощутила, как изменяется в лучшую сторону жизнь в регионе.

«Так много работы, выполненной только в столице, в Симферополе, я не видела никогда», — написала блогер на своем дзен-канале «Дневник «новой» русской».

Крымчанка отметила, что в Симферополе была решена самая злободневная проблема — отремонтированы дороги. Особое внимание уделили основным улицам. В течение года реставрировали пешеходную зону в центре города — знаменитые «кресты» (пересечение улиц Карла Маркса и Пушкина) огородили, отремонтировали лавочки, тумбы и заменили дорожное покрытие.

После модернизации Гагаринский парк стал любимым местом отдыха горожан и гостей мегаполиса. В парке появились пешеходные дорожки, беговые и велосипедные зоны, лавочки. В очищенном озере поселились утки и лебеди, работает прокат катамаранов. Появилось много цветов и павильонов с птицами, отметила блогер.

«Небольшие станции кофе и сладкой ваты. Настоящий праздник для детей и возможность окунуться в детство для взрослых», — рассказала автор канала.

На месте несанкционированных свалок и в заболоченных местах появились парки, во дворах как грибы после дождя выросли детские городки.

Преобразился и Центральный рынок, исчез хаос и неразбериха. Продукты тщательно проверяют перед выкладкой на прилавок, выдают сертификаты качества, радуется крымчанка.

Отдельно блогер упомянула строительство современного аэропорта имени Айвазовского, который в народе называют «Крымская волна» за его оригинальные очертания. Воздушная гавань Крыма имеет международный статус, отметила жительница полуострова. От аэропорта в крупные крымские города курсируют автобусы.

«С каждым годом полуостров все больше приближается к современному курорту, ухоженному региону», — с гордостью заявила крымчанка.

Блогер отметила, что на полуострове стало больше машин. При украинском управлении автомобиль был роскошью, которую не все могли себе позволить, сейчас в семьях бывает и по две машины.

Крым в числе первых регионов России по количеству отдыхающих в нынешнем курортном сезоне. Россиянам рассказали об особенностях отдыха внутри страны в условиях коронавирусных ограничений.