Риелтор Севастополя рассказал о нетипичном заработке местных в нетуристической сфере

Севастопольские риелторы рассказали о распространенном способе заработка местных жителей благодаря приезжим. Для каждого, кто меняет место жительства или работы, необходима прописка. Без нее невозможно обратиться в поликлинику, легально устроиться на работу, получить любые документы. Временная регистрация дает право на эти блага. Однако получить ее приезжим не так-то просто.

ФАН выяснил, как жителям из других регионов не попасться на удочку мошенников и есть ли легальные способы закрепиться в городе для работы. Корреспондент поговорил с Аликом Газиевым, который приехал в Севастополь на сезонные заработки из Краснодарского края. Вопрос о временной регистрации перед ним встал в первый же день приезда в Крым.

«Я хотел устроиться официально, а для этого нужна была здесь регистрация. Сначала я пытался узнать по знакомым и друзьям, однако для них это бы значило дополнительную оплату за квартиру, где меня бы зарегистрировали, и увеличенный состав семьи, что не очень хорошо для тех, кто получает разные субсидии от государства. Поэтому я просто начал гуглить и наткнулся на информацию, что такую услугу за деньги могут предоставить некоторые коренные жители Севастополя», — рассказал ФАН приехавший в Севастополь на заработки краснодарец.

По его словам, он встретился с некоторыми людьми, но те не вызвали никакого доверия: они не были готовы пройти вместе в паспортный стол и подать документы, предлагали сначала отдать им деньги, а потом прислать ему справку.

«Я понял, что это развод для неместных. Поэтому стал искать дальше и понял, что в этом мне могут помочь некоторые риелторы. Они обращаются к тем севастопольцам, кто занимается сдачей в аренду своего жилья и может, конечно, не бесплатно, зарегистрировать у себя жильца», — добавил Алик Газиев.

Эту информацию ФАН подтвердил и риелтор из Севастополя Алексей Кравченко. Он сказал, что такое посредничество между местными жителями и приезжими — его недавний опыт, но он уже стал приносить доход.

«Я выступаю гарантом, во-первых, того, что человек, которого прописывают, не проныра какой-нибудь. А во-вторых, что хозяева нормальные, не выпишут его на следующий день после того, как взяли деньги. Эти услуги не бесплатные. Назову порядок цен: за полгода это порядка 6–10 тысяч, за год от 15 до 20. Это платится хозяевам квартиры. Я также беру свой фиксированный гонорар за это посредничество. Таких сделок много, и не только у меня. Это дополнительный способ заработка многих севастопольцев», — сказал ФАН риелтор.

Ранее работники турсферы Севастополя высказали опасения, что из-за ограничений по коронавирусу к ним будет приезжать меньше гостей.