Против жителя Севастополя возбудили дело за незаконную ловлю краба

Севастополь, 23 июля. Сотрудники полиции задержали 53-летнего рыбака. Горожанин подозревается в незаконной добыче водных биоресурсов.

Силовики проводили рейд, в ходе которого и был пойман фигурант. Стражи порядка установили, что он с помощью запрещенного орудия добыл 16 экземпляров рыб нескольких видов, которые были на стадии нереста.

Кроме того, подозреваемый выловил и съел семь каменных крабов, которые занесены в Красную книгу Севастополя. Ущерб от нарушений составил 6 тысяч рублей. Горожанину грозит до двух лет лишения свободы, сообщила пресс-служба городского УМВД.