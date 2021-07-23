Крымчане рассказали, как изменился приграничный с Украиной Джанкой в составе России

С воссоединением Крыма с Россией на полуострове взялись за восстановление инфраструктуры. Причем внимание уделяется не только крупным центральным городам, но и северным населенным пунктам. ФАН пообщался с жителями Джанкоя, который находится всего в 40 км от украинской границы и КПВВ «Чонгар».

В городе в рамках национальных и республиканках программ восстанавливается вся инфраструктура: идет ремонт школ, детских садов и спортивных площадок, проводится реконструкция памятников и благоустройство парков, появляются игровые площадки, становится больше зон отдыха, строится новый микрорайон. Вот так, например, изменилась «Средняя школа-детский сад №7 имени Героя Советского Союза М. Октябрьской».

Пресс-служба Администрации Джанкоя /

После 2014 года население Джанкоя увеличилось на несколько тысяч человек за счет тех, кто переехал жить в Крым с материковой части России и из ближайших районов Украины. На сегодня здесь проживают порядка 40 тыс. человек.

«До 2014 года я жила в Джанкое, вахтовым методом работала в Херсонской области на производстве. Потом пришлось уволиться и искать работу здесь, так как не хотелось постоянных трудностей с пересечением границы. Сейчас работаю в городе, разницы в зарплатах практически нет, но зато уже не нужно уезжать от семьи на несколько месяцев», — рассказывает местная жительница Елена Георгиевна.

Пресс-служба Администрации Джанкоя /

Если говорить о работе, то в городе ― «все как у всех». Работают рынки, муниципальные организации и медицинские учреждения. Местные жители задействованы на крупнейшем в Крыму заводе, где производят молочные продукты сразу под четырьмя брендами. В районе много сельскохозяйственных земель и пастбищ.

«Моя сестра на молокозаводе работает уже давно. Там выпускают хорошую молочку, сама знаю. От многих людей слышала, что у нас качественная и вкусная молочная продукция. Туристы в курортных городах покупают и всегда довольны. Зарплата средняя — 25-40 тыс. рублей — в зависимости от должности», — поделилась родственница сотрудницы завода Екатерина.

С развлечениями в городе неплохо: есть кинотеатр, два Дома культуры, краеведческий музей. Периодически со спектаклями приезжают из других городов труппы театров. Люди с удовольствие гуляют в небольших парках и скверах.

Вот как благоустроили территорию памятного знака «Место массовой гибели советских граждан». Здесь появилась новая тротуарная плитка, сделано озеленение территории, установлены малые архитектурные формы и опоры освещения, приведен в надлежащее состояние памятный знак.

Пресс-служба Администрации Джанкоя /

«Джанкой идеально подходит для спокойной жизни. Город маленький, все друг друга знают: если что-то нужно, найдешь специалиста через знакомых. Сам город небольшой — можно весь пешком обойти, поэтому такси стоит недорого. Если хочется в торговый центр, два часа — и ты в Симферополе (около 100 км)», — говорит местная жительница Алена Воробьева.

Как говорят джанкойцы, город становится лучше, чище, ухоженней, хоть и не очень быстрыми темпами. Видно, что постепенно приводят все в порядок. Некоторые местные жители еще надеются, что когда-нибудь отношения с Украиной наладятся, и Джанкой, который является крупным железнодорожным узлом, оживится за счет транзитных туристов.

minek.rk.gov.ru /

Ранее ФАН рассказывал, как живет Армянск, граничащий с Херсонщиной. Мы показывали, что за семь лет изменилось в городе, как увеличилось население и что сделали власти для развития небольшого приграничного городка.