Украинцы нашли способ незаконно заработать на туристах и жителях Крыма

Тяжелая экономическая ситуация на Украине заставляет ее граждан искать различные пути заработка, в том числе незаконные. Причем не только на территории собственной страны, но даже за ее пределами. Примечательно, что некоторые украинцы это пытаются делать даже в Крыму, где к подобным вещам всегда относились крайне негативно.

Сегодня же подобную наглость местные жители и гости курорта воспринимают с особой неприязнью, поэтому любое подобное правонарушение сразу пресекается. Корреспондент ФАН поговорил с жителем Крыма и выяснил, где чаще всего пытаются заработать украинцы.

«Даже сейчас, когда идет период пандемии, некоторые украинцы все равно к нам приезжают, потому что у них здесь есть родственники или жилье. Конечно, большинство — это хорошие, адекватные люди, но часть из них пытается жить по тем законам, что были в Крыму до 2014 года, когда договориться можно было о чем угодно. Вопрос всегда стоял только в цене. Сейчас такого практически нет, но отголоски украинского прошлого все-таки остаются. Обычно это касается какого-то сезонного, летнего заработка. Приезжие часто пытаются организовать свои какие-то платные парковки в туристических местах, где их не должно быть, брать плату за проход на пляжи или даже работать аниматорами в ростовых куклах. Думаю, такие есть сегодня на каждой набережной любого курорта. Крым здесь — не исключение», — отметил Георгий Степанов, житель Евпатории.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

По его словам, все это незаконная деятельность, за что правонарушителей-гастролеров часто привлекают к административной ответственности. Однако после оплаты штрафов они возвращаются к работе или их место занимают другие. Так произошло на днях неподалеку от Евпатории, на пляже Беляус. Там можно было встретить людей, которые долгое время вымогали деньги с туристов якобы за то, что они убирают на пляже.

Многие надеются на безнаказанность, но полиция реагирует на такие сообщения, хоть и не всегда оперативно, признается собеседник ФАН.

«В Ялте, например, я постоянно вижу, как по набережной ходят ростовые куклы и пристают к туристам, чтобы сфотографироваться. Затем они требуют по 500 рублей за каждое фото. Если же люди отказываются платить, то те начинают хамить и в грубой форме требовать удалить фото. Их хоть полиция и ловит, но те все равно возвращаются. Не буду утверждать, но знакомые говорят, что это украинцы к нам приезжают на заработки. Тут дело даже не в том, что они с Украины, а в том, что они себя ведут нагло и требуют такие большие деньги с людей, не предупреждая их об этом заранее. Чеки на оказание услуг, естественно, никто не выдает. Соответственно, налоги они не платят, да и заработки, я уверен, большие. Стригут деньги только так», — сказал Степанов.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Житель Евпатории рассказал, что до пандемии многие украинцы организовывали нелегальные перевозки до границы. Он против этого ничего не имеет, однако в случае ДТП люди не могли получить никакой компенсации.

Георгий Степанов считает, что во всех этих вопросах нужно навести порядок. При этом он положительно относится к тем, кто едет в Крым работать легально и зарабатывает деньги честным трудом.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что жители Киева и Крыма оценили туристический сезон на полуострове до и после 2014 года. Люди говорят, что при Украине отдыхающих в республике было гораздо меньше, чем сейчас.