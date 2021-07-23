Двое уголовников оставили без генератора магазин в Севастополе

Севастополь, 23 июля. Сотрудники полиции раскрыли кражу и задержали двух подозреваемых. Фигуранты ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

В полицию обратилась 24-летняя горожанка. Она попросила найти злоумышленников, укравших у нее из магазина генератор за 19 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Силовики установили, что 20-летний мужчина и его 39-летний приятель шли мимо и увидели «электростанцию». Мужчины убедились, что рядом нет свидетелей, похитили имущество и уехали с ним на такси. Генератор позднее они продали.

Бывший заместитель звенигородского мэра стал жертвой кражи. У него украли имущество на 1,5 миллиона рублей, сообщало РИАМО.