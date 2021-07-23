Журналисты поддержали акцию «Севастополь за трезвое вождение»

Севастополь, 23 июля. Работники государственной телерадиокомпании поддержали акцию «Севастополь за трезвое вождение», сообщили в местном управлении ГИБДД.

Жители города-героя продолжают участвовать в акции, объявленной Госавтоинспекцией. Ее цель заключается в демонстрации непримиримого отношения автолюбителей к вождению в состоянии опьянения.

К числу участников акции «Севастополь за трезвое вождение» присоединились и журналисты государственного автономного учреждения «Севастопольская ТРК». Спиртные напитки снижают реакцию водителя. Из-за этого движение становится опасным не только для того, кто находится за рулем, но и для пешеходов, а также других автолюбителей. Внимание на это обратил директор телерадиокомпании и член Общественного совета при УМВД Максим Балашов.

Присоединиться к акции могут все желающие жители и гости Севастополя. Для этого необходимо написать сообщение в социальной сети с хештегом #СевастопольЗаТрезвоеВождение, объяснили в местном управлении ГИБДД УМВД России.

Срок лишения свободы за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в России увеличится до трех лет. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.