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Журналисты поддержали акцию «Севастополь за трезвое вождение»

  /   Обновлено: 23 июля 2021 09:44
Общество
Журналисты поддержали акцию «Севастополь за трезвое вождение»
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Алешина

Севастополь, 23 июля. Работники государственной телерадиокомпании поддержали акцию «Севастополь за трезвое вождение», сообщили в местном управлении ГИБДД.

Жители города-героя продолжают участвовать в акции, объявленной Госавтоинспекцией. Ее цель заключается в демонстрации непримиримого отношения автолюбителей к вождению в состоянии опьянения.

К числу участников акции «Севастополь за трезвое вождение» присоединились и журналисты государственного автономного учреждения «Севастопольская ТРК». Спиртные напитки снижают реакцию водителя. Из-за этого движение становится опасным не только для того, кто находится за рулем, но и для пешеходов, а также других автолюбителей. Внимание на это обратил директор телерадиокомпании и член Общественного совета при УМВД Максим Балашов.

Присоединиться к акции могут все желающие жители и гости Севастополя. Для этого необходимо написать сообщение в социальной сети с хештегом #СевастопольЗаТрезвоеВождение, объяснили в местном управлении ГИБДД УМВД России.

Срок лишения свободы за повторное управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения в России увеличится до трех лет. Соответствующий закон подписал президент РФ Владимир Путин.

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ГИБДД севастополь акция севастополь за трезвое вождение
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