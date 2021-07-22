Неадекватный мужчина с привязанным к руке ножом пугал туристов на пляже в Севастополе

На одном из центральных городских пляжей Севастополя мужчина с ножом напугал отдыхающих. Он купался в море с привязанным к руке холодным оружием и вел себя неадекватно. Как рассказал ФАН очевидец, мужчина купался в море, громко выкрикивая неразборчивые слова. Пока люди не рассмотрели привязанный к его запястью нож, на него никто не обращал внимание.

«Он купался, что там на руке болталось, не было видно. Долго плескался, ну кричит что-то, ну выпил, никому особо дела не было. Но в какой-то момент он взял нож в руки и начал им махать. К людям он не приближался, просто вел себя неадекватно», — объяснил местный житель Антон Пашенко.

Как сообщили ФАН в пресс-службе УМВД России по Севастополю, отдыхающие обратились за помощью к пешему патрулю и указали на подозрительного мужчину с ножом. Сотрудники полиции нашли мужчину и не давали ему приблизиться к остальным людям на пляже.

Pr Scr vk.com / Инцидент Севастополь

На видео, которое очевидцы выложили в Сеть, видно, что сначала с мужчиной пытались провести переговоры, к процессу подключались спасатели пляжа и сотрудники Росгвардии, однако через некоторое время разговоры прекратились. Сотрудники полиции зашли в море, помогли мужчине выйти на берег. По данным пресс-службы УМВД России по Севастополю, к нарушителю пришлось применять «специальные средства».

«Применив «специальные средства» (наручники), нож удалось отвязать от руки и изъять. Мужчину отправили на освидетельствование», — сообщила заместитель начальника пресс-службы УМВД России по городу Севастополю Мария Нажа.

Там добавили, что запаха алкоголя от подозрительного ныряльщика с ножом не было. Ранее ФАН рассказывал, что в Севастополе мирно отдыхающего туриста на пляже выкрали вооруженные люди.