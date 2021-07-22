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Инспекторы ГИБДД рассказали детям о безопасности на дорогах в парках Севастополя
Общество
Инспекторы ГИБДД рассказали детям о безопасности на дорогах в парках Севастополя
Федеральное агентство новостей  /  Наталья Алешина

Севастополь, 22 июля. Юным жителям Севастополя напомнили правила безопасности на дорогах. Площадками для проведения профилактических бесед стали парки и общественные места.

Сотрудники ГИБДД по городу Севастополю продолжают объяснять правила дорожного движения детям. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Отмечается, что полицейские посещают крупные общественные пространства, парки и жилые зоны, чтобы провести профилактические беседы.

Инспекторы разбирают с детьми ситуации, создающие опасность на дорогах. Особое внимание уделяется правилам безопасности при движении на велосипедах и самокатах. Взрослым также напоминают об основных положениях ПДД, касающихся скоростного режима во дворах.

Всем участвовавшим в марафоне детям подарили выпуск Всероссийского издания «Добрая Дорога Детства». Эта газета позволяет юным пешеходам закрепить полученные от инспекторов знания и стать более внимательными на дорогах.

Как сообщалось ранее, водителей-нарушителей в Краснодарском крае будут отслеживать с помощью специальных беспилотников. В настоящее время они используются в тестовом режиме.

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