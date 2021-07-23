Дешевый популизм: в Крыму ответили Зеленскому на закон о коренных народах Украины

Президент Украины Владимир Зеленский все же подписал закон о коренных народах страны, который верховная рада приняла 1 июля 2021 года. Данный закон гласит, что коренными народами украинского государства, которые были сформированы на территории Крымского полуострова, являются крымские татары, караимы и крымчаки. Русские считаться коренным народом не могут.

Таким образом Киев намерен защитить культурные и иные права этих народов. Вместе с тем в документе сказано, что «коренные народы могут направлять часть доходов от пользования природными ресурсами, расположенными на территории Крыма и Севастополя, на свои нужды».

Prt Scr youtube.com / Сервер Аппазов

Закон уже вступил в силу, за исключением последней части о пользовании природными ресурсами полуострова — для этого, как заявили в правительстве Украины, необходимо, чтобы Крым перешел под украинскую юрисдикцию. Корреспондент ФАН поговорил с жителями Крыма и выяснил, как они относятся к подобным нововведениям Киева.

«На Украине могут принимать все, что захотят — нас это никак не касается. Чиновники там уже давно заигрались со властью, не знают, видимо, чем себя занять, поэтому и такой результат. История — дело тонкое, кто в Крыму только ни жил, кто тут только ни воевал. Не зря наш полуостров называют перекрестком древних народов. Я лично считаю, что это дешевый политический ход — популизм, потому что Киев опять кому-то что-то наобещал, в данном случае — крымским татарам, но выполнить он это может только после того, как рак на горе свиснет или Крым в очередной раз вернется в состав Украины, как они заявляют. Очевидно, что ни того, ни другого никогда не произойдет», — заявил Артем Мясников, житель Евпатории.

Новостное агентство «Харьков». / Евгения Авраменко

Также по этому поводу высказался Байрам Чиленгиров, который всю жизнь прожил в Симферополе. Он отметил, что при Украине к крымским татарам относились, мягко говоря, никак, а в некоторых случаях — даже с пренебрежением. Собеседник издания считает, что Киеву на самом деле все так же плевать на перечисленные народы в законе, а подобные действия со стороны Украины являются самым обычным популизмом.

«Киевские власти ничего не делали на пользу своего украинского народа, что говорить о нас, крымских татарах? На Украине о нас якобы стали заботиться только после 2014 года, когда Крым вернулся в состав России. Я, кстати, голосовал за воссоединение на референдуме, поскольку тогда все понимали, что с той Украиной нам всем точно не по пути. Знаете, я никогда не жалел об этом решении, даже на секунду. При России к нам хоть начали относиться как к людям: крымскотатарский язык стал государственным языком в республике, строятся школы, детские сады для нас, отмечаются на официальном уровне наши праздники, помогли оформить земельные участки, строится соборная мечеть в Симферополе. Пусть там, на Украине, сначала думают, а потом только говорят, что в Крыму кого-то притесняют или еще что хуже», — подчеркнул Чиленгиров.

Пресс-служба Госкомнаца РК /

По его словам, Крым процветает, уровень жизни в регионе постоянно растет, чего нельзя сказать об Украине, поэтому он посоветовал киевским чиновникам разобраться хотя бы со внутренними проблемами государства. Народ там постоянно беднеет, а одними громкими словами по телевизору сыт не будешь — работать надо.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что крымские татары высмеяли идею бывшего президента Украины Петра Порошенко отпраздновать Курбан-байрам вместе, когда полуостров вернется под украинскую юрисдикцию.