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Женщину три дня держали в заложниках в Крыму и требовали огромный выкуп
Происшествия
Женщину три дня держали в заложниках в Крыму и требовали огромный выкуп
Народные новости  /  Степан Яцко

В Феодосии к заключению в колонии строгого режима приговорили трех мужчин, державших три дня в заложниках местную жительницу и вымогавших у нее 200 тысяч долларов. В качестве «альтернативы», они требовали вместо денег переписать на них половину дома. Потерпевшей и ее родственникам угрожали физическим насилием и поджогом имущества.

Преступники в течение трех дней удерживали потерпевшую в ее собственном доме, угрожая пистолетом и ножом. Женщина спустя несколько дней истязаний и давлений уже была сломлена и пообещала подписать все необходимые документы, но один из преступников продолжил звонить ее дочери с требованиями передать право собственности матери на дом. Отметим, что данный инцидент произошел в 2019 году, а сегодня Феодосийским городским судом озвучен приговор.

«Они признаны виновными в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества и права на чужое имущество под угрозой применения насилия либо повреждения чужого имущества, с применением насилия, группой лиц по предварительному сговору, в целях получения имущества в особо крупном размере)», — сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.

Одному из осужденных назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы, двум другим — по семь. Отбывать наказание все трое будут в колониях строгого  режима.

Ранее Федеральное агентство новостей рассказывало о том, что житель Керчи напал с кулаками на сотрудницу «Крымэнерго» и нанес ей удары по голове.

 

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