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Берега Азовского моря атаковали гигантские медузы
Общество
Берега Азовского моря атаковали гигантские медузы
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Щербакова

В Крыму берега Азовского моря атакуют гигантские медузы. Некоторые из них ядовитые и достигают 40 сантиметров в диаметре. В соцсетях люди строят предположения, из-за чего это происходит.

«Все проблемы из-за человека. Из-за нас меняется климат. Оттуда и все проблемы. Посмотрите документальные фильмы, там много информации об этом. Из-за смены климата много природных катаклизмов», — пишет Карина Кулиева.

«Медузы объявили войну отдыхающим за их невежественное отношение к морю и загрязнения курортных и пляжных зон отдыха», — считает Халил Гаптракипов.

Естественно, что из-за нашествия медуз пляжи опустели. Многие в комментариях сетуют на испытания, обрушившиеся на полуостров в этом году, и гадают, когда же это прекратится?

«И так никакого удовольствия из-за коронавируса, везде клубы закрыты, еще и купаться невозможно, так и с ума можно сойти!» — пишет Лиана Ляхова.

«Огонь + вода + медузы + коронавирус… что еще?» — комментирует Ирина Милованова.

Российская академия наук же сообщает, что жаркая погода, повышенная соленость воды и низкая конкуренция в борьбе за пропитание — самые благоприятные условия для медуз. Также известно, что большинство из них — корнероты, считающиеся самыми опасными медузами, обитающими преимущественно в Черном море, но иногда они заходят и в Азовское. Тем не менее угрозы для жизни корнероты не несут — максимум испортят самочувствие на пару часов. Эксперты предполагают, что медузы в Азовском море задержатся аж до осени, пока не остынет вода.

Напомним, ранее ФАН писал о мощном смерче возле берега Черного моря, который запечатлели на видео в Сочи.

 

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крым азовское море медузы
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