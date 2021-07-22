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Украинцы не могут отказаться от поездок в Крым по трем причинам
Общество
Украинцы не могут отказаться от поездок в Крым по трем причинам
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Симферополь, 22 июля. Граждане соседней Украины по-прежнему ездят на Крымский полуостров. Россиянам объяснили, чем украинцев так привлекают эти курорты.

Республика Крым в составе России развивается бешеными темпами. Здесь ремонтируется буквально все: в городах строятся новые объекты, а власти вкладывают в полуостров большие средства.

Одна из причин, почему украинцев так манит Крым, — это желание заработать, сообщает канал «ТРЕВЕЛХАБ 82» на платформе «Яндекс.Дзен». Хоть на территорию республики им попасть сложно, однако все же возможно. Многие граждане Украины попросту не рассказывают, как они пересекли границу и попали в республику.

Также среди украинцев есть и те, кто знает, что крымские курорты действительно привели в порядок. Для них полуостров становится более привлекательным местом для отдыха, чем другие регионы.

Некоторые граждане Украины приезжают в Крым, чтобы увидеть, как Россия развивает его. Многие из них ранее сомневались, что строительство Крымского моста удастся завершить. Однако сейчас некоторые украинцы приезжают сюда, чтобы провести несколько дней. Они гуляют, смотрят достопримечательности, купаются в Черном море, а затем возвращаются домой.

Как ранее сообщалось, мужчина из украинского Николаева решил отправиться в отпуск в Крым. Однако после этого решил остаться там навсегда.

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украина крым туризм
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