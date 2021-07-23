Спасатели Крыма рассказали, как вести себя на отдыхе, чтобы не случилась трагедия

Летний отдых на море — прекрасен, тем не менее есть ряд опасностей, которые нужно учитывать даже на официальных пляжах, где есть спасатели. Например, туристов часто уносит в открытое море на катамаранах, надувных матрасах и кругах, поэтому всегда нужно учитывать направление ветра и не отплывать от берега дальше, чем на 150–200 метров. На пресс-конференции «МЧС Крыма: как отдохнуть без происшествий» сотрудники крымских служб безопасности рассказали о мерах предосторожности во время отдыха, которые должен знать каждый человек.

«Выдвигаясь на отдых, не забывайте о том, что вы едете сюда с семьей, вы несете ответственность за безопасность детей и окружающих, поэтому контролируйте себя, не думайте, что голословные призывы соблюдать меры пожарной безопасности, а также меры [предосторожности] на воде — «это так, меня может не коснуться». Нет, прислушайтесь ко всем рекомендациям», — обратился к туристам заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Республики Крым Максим Грамотный.

Крымские службы безопасности рекомендуют планировать отдых осознанно и тщательно подходить к изучению возможных рисков: узнать прогноз погоды, запомнить номера служб спасения. Также спасатели обращают внимание на употребление спиртных напитков во время отдыха и рекомендуют это делать за столом, а не на природе, где это может привести к трагическим последствиям. Кроме того, во время отдыха, особенно в горнолесной местности, рекомендуется иметь с собой фонарики, не занимающие рук, GPS-навигаторы, карты, компас и внешний аккумулятор.

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Большое количество туристов и местных жителей отдыхают на пляжах, не готовых к приему гостей. Эти места не были обследованы водолазами и проверены СЭС, а потому на подобных пляжах случается наибольшее количество происшествий.

«Отдыхающим надо понимать, какому риску они себя подвергают. Спасателей там нет. Прийти вовремя на помощь некому, когда среагирует аварийно-спасательная служба — неизвестно, зачастую такие пляжи находятся на удалении от их мест дислокации. Бывает иногда уже поздно, и приводит это к трагическим ситуациям. Кроме того, подобный пляж не прошел никаких проверочных мероприятий, на дне такого пляжа могут находиться какие-нибудь устаревшие конструкции, ныне разрушающиеся и несущие опасность, какие-нибудь крупные предметы, ветки и что-то такое, что может оказаться причиной гибели человека», — рассказал заместитель начальника ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» Константин Орлов.

Если же беда уже случилась — спасатели настоятельно рекомендуют не паниковать, обращаться по номерам служб спасения, внимательно слушать их инструкции и неукоснительно их придерживаться.

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«На данный момент на территории Республики Крым произошло порядка 1300 пожаров, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то в прошлом году на сегодняшнее число было [зарегистрировано] 2250 пожаров. То есть динамика снижения пожаров составляет 42%. Точно такая же ситуация по снижению гибели людей на пожарах — в прошлом году за отчетный период погиб 61 человек, а на текущий момент этого года зафиксировано 45 погибших. Погибших на воде в прошлом году было 24 человека, в этом — 12. Динамика снижения налицо. Этому способствует, конечно же, очень большая профилактическая работа», — сообщил замминистра МЧС Крыма Максим Грамотный на конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Напомним, ранее ФАН рассказывал, что в Керчи придумали, как защитить город от возможных потопов: к 2024 году в 13 населенных пунктах повысят защищенность от негативного воздействия вод, а протяженность расчищенных участков русел рек составит 74,64 километра.