Фоторепортаж ФАН: как изменилась Ялта после одного из мощнейших потопов в истории

В ночь с 17 на 18 июня на Южный берег Крыма обрушился мощный и продолжительный ливень, который привел к подтоплению нескольких районов в регионе. Больше всего во время природного катаклизма пострадала Ялта: за ночь выпало три месячных нормы осадков. Эксперты сообщили, что последний задокументированный подобный случай произошел в городе около 100 лет назад. ФАН показывает, как выглядит город сегодня и восстановился ли он после непогоды.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Накопившаяся вода, в том числе с гор, устремилась вниз по рекам и улицам города, затапливая подвальные и первые этажи зданий. Потоки были настолько мощные, что они с легкостью валили деревья, смывали автомобили и огромные камни, унося их в море.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Уже во второй половине дня 18 июня ливень прекратился, после чего коммунальщики сразу принялись за уборку города, а люди вышли посмотреть на последствия природного катаклизма. Корреспондент ФАН поговорил с очевидцем тех событий.

«Почти все кафе и заведения вдоль Пушкинской аллеи затопило, на улицах, на которых во время ливня было много воды — иногда даже по пояс, осталась грязь, напоминающая ил. Было много побитых автомобилей, снесенных дорожных знаков, ограждений у мостов. Некоторые заведения до сих пор не работают — делают ремонт после потопа. Конечно, многие пострадали из-за этого. Спасибо всем, кто помогал расчистить город, особенно военным, потому что в основном они собирали весь этот ил. У нас, кстати, даже был общегородской субботник — все хотели, чтобы город скорее принял первозданный вид», — рассказал Никита Панков, житель Ялты.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

По его словам, после потопа несколько дней были проблемы с водоснабжением и электричеством. В связи с этим был организован подвоз воды, а в некоторых магазинах ее раздавали бесплатно. Однако разрешить ситуацию удалось быстро.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Сейчас же город функционирует, как говорится, в штатном режиме, правда, некоторые мосты и подземные переходы, которые пострадали во время ливня, до сих пор закрыты, но на общую ситуацию это никак не влияет, потому что через 50–100 метров всегда можно найти переход на другую улицу.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Напомним, ранее ФАН сообщал, что жители Киева и Крыма оценили туристический сезон на полуострове до и после 2014 года. Люди говорят, что во времена, когда регион входил в состав Украины, зимой гостей на полуострове практически не было, однако сейчас эта ситуация полностью изменилась.