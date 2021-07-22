Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
22 июля 19:32
19:29
Происшествия
Видео допроса задержанных в Кисловодске экстремистов появилось в Сети
19:28
Политика
Кузичев сразил наповал зрителей «Время покажет» анекдотом о Путине, Меркель и Польше
19:27
Шоу-бизнес
Певица Zivert не приехала на корпоратив в Турции после получения гонорара
19:26
Происшествия
Подросток умер после пробежки в новосибирском санатории «Восток»
19:26
Экономика
Комиссия по сельскохозяйственной микропереписи появится в Архангельской области
19:21
Политика
МИД ФРГ призвал Украину имплементировать «формулу Штайнмайера» в законодательство
19:17
Общество
Колесов оценил вероятность тропических ураганов в Петербурге на следующей неделе
19:14
Спорт
«Ландскрона» призвала фанатов «Зенита» бойкотировать матч с «Химками»
19:14
Видео
Талибы захватили 90% границ Афганистана. События дня
19:13
Общество
В Смоленске мужчина спас жизнь брату во время пожара
Все новости

Фоторепортаж ФАН: как изменилась Ялта после одного из мощнейших потопов в истории
Общество
Фоторепортаж ФАН: как изменилась Ялта после одного из мощнейших потопов в истории
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

В ночь с 17 на 18 июня на Южный берег Крыма обрушился мощный и продолжительный ливень, который привел к подтоплению нескольких районов в регионе. Больше всего во время природного катаклизма пострадала Ялта: за ночь выпало три месячных нормы осадков. Эксперты сообщили, что последний задокументированный подобный случай произошел в городе около 100 лет назад. ФАН показывает, как выглядит город сегодня и восстановился ли он после непогоды.

Фоторепортаж ФАН: как Ялта пережила один из мощнейших потопов в своей истории
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

Накопившаяся вода, в том числе с гор, устремилась вниз по рекам и улицам города, затапливая подвальные и первые этажи зданий. Потоки были настолько мощные, что они с легкостью валили деревья, смывали автомобили и огромные камни, унося их в море.

Фоторепортаж ФАН: как Ялта пережила один из мощнейших потопов в своей истории
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

Уже во второй половине дня 18 июня ливень прекратился, после чего коммунальщики сразу принялись за уборку города, а люди вышли посмотреть на последствия природного катаклизма. Корреспондент ФАН поговорил с очевидцем тех событий.

«Почти все кафе и заведения вдоль Пушкинской аллеи затопило, на улицах, на которых во время ливня было много воды — иногда даже по пояс, осталась грязь, напоминающая ил. Было много побитых автомобилей, снесенных дорожных знаков, ограждений у мостов.

Некоторые заведения до сих пор не работают — делают ремонт после потопа. Конечно, многие пострадали из-за этого. Спасибо всем, кто помогал расчистить город, особенно военным, потому что в основном они собирали весь этот ил. У нас, кстати, даже был общегородской субботник — все хотели, чтобы город скорее принял первозданный вид», — рассказал Никита Панков, житель Ялты.

Фоторепортаж ФАН: как Ялта пережила один из мощнейших потопов в своей истории
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

По его словам, после потопа несколько дней были проблемы с водоснабжением и электричеством. В связи с этим был организован подвоз воды, а в некоторых магазинах ее раздавали бесплатно. Однако разрешить ситуацию удалось быстро.

Фоторепортаж ФАН: как Ялта пережила один из мощнейших потопов в своей истории
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

Сейчас же город функционирует, как говорится, в штатном режиме, правда, некоторые мосты и подземные переходы, которые пострадали во время ливня, до сих пор закрыты, но на общую ситуацию это никак не влияет, потому что через 50100 метров всегда можно найти переход на другую улицу.

Фоторепортаж ФАН: как Ялта пережила один из мощнейших потопов в своей истории
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

Напомним, ранее ФАН сообщал, что жители Киева и Крыма оценили туристический сезон на полуострове до и после 2014 года. Люди говорят, что во времена, когда регион входил в состав Украины, зимой гостей на полуострове практически не было, однако сейчас эта ситуация полностью изменилась.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Фоторепортаж ФАН: как изменилась Ялта после одного из мощнейших потопов в истории
крым потоп ялта фоторепортаж
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru