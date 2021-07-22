Мэр Керчи покинул пост после серьезного разговора с главой Крыма Аксеновым

Отставка главы администрации Керчи, о которой официально сообщили в этот четверг, не стала неожиданностью для многих горожан. Что именно оказалось не под силу Сергею Бороздину и его команде, разбирался корреспондент ФАН.

Керчь, как и многие города Крыма, с переходом под юрисдикцию Российской Федерации после украинской разрухи нуждалась в комплексном подходе к проблемам системного характера. Это и состояние дорожного покрытия практически по всему городу, и плачевное состояние памятников истории и архитектуры, и инженерные сети и многое другое.

Часть задач удалось решить за счет средств и проектов федеральных целевых программ. Например — капитальный ремонт и реставрация Митридатской лестницы. Но ряд жизнеобеспечивающих факторов так и остается проблемным до сих пор.

Наводнение, случившиеся 17 июня, во многом, по словам горожан, стало настолько разрушительным из-за неудовлетворительного состояния городской ливневой канализации, а также нерасчищенного русла реки Мелек-Чесме, протекающей через город. Об этой проблеме жители говорили не один год. Об этом рассказывал и ФАН, обращаясь к местной администрации. Но действия керченских руководителей больше похожи на бездействие — они не обеспечили своевременный уход за гидротехническим сооружением.

Федеральное агентство новостей / Ирина Шестова

Река загрязнилась, заросла камышами и даже деревьями. Образовались очаги скопления бытовых отходов. Все это во время ливни способствовали образованию заторов и разливу реки. Уровень воды в домах некоторых районов доходил до двух метров.

Местная активиста Алла Дмитриева рассказала ФАН о попытках достучаться до администрации в течение нескольких лет.

«На все запросы и обращения в администрацию по вопросу расчистки реки мы получали одни отписки, что река является федеральной собственностью. Хотя доподлинно известно, что уход за гидротехническим сооружением должна осуществлять городская администрация. Просто никто ничего не делал», — сетует общественница.

Федеральное агентство новостей / Ирина Шестова

Ситуация с вывозом мусора в городе и санитарной очисткой также неудовлетворительная. Людей возмущают навалы отходов возле контейнерных площадок и общественных пространств, постоянные сбои графика вывоза мусора, недостаток дворников.

Жительница Керчи Нина Тимонова рассказала ФАН, что даже написала обращение депутату Госдумы по вопросу вывоза мусора.

«У нас вывоз мусора осуществляется крайне нерегулярно. Контейнера для крупногабаритных отходов нет. Контейнеры для бытовых отходов часто переполнены. Мусор складируется просто на земле. Бездомные собаки растаскивают пакеты и мусор по всей округе. Достучаться до оператора по вывозу отходов крайне сложно. А дворника уже больше месяца нет вообще. Остановка транспорта не убирается и вообще нуждается в замене. Так быть не должно. Все таки Керчь — город-герой. Не годиться его содержать в таком состоянии», — считает жительница города.

Не только во дворах, но даже возле исторических памятников санитарное состояние мест сбора отходов выглядит удручающе. Например — у подножия Митридатской лестницы, перед входом в комплекс постоянные навалы отходов.

Федеральное агентство новостей / Ирина Шестова

Жители Керчи также возмущены огромным количеством бездомных собак в городе и окрестностях. Алла Дмитриева рассказала об этой проблеме, с которой горожане сталкиваются ежедневно.

«Администрация не закладывала в бюджет средства на решение проблемы бездомных животных. Некоторые средства выделял ветеринарный комитет Симферополя, но их не хватало на комплексную работу по стерилизации. О приютах вообще речь не шла. Особенно много агрессивных животных на улице Ульяновых. Мама и ребенок моей знакомой пострадали от укусов собак. Мы писали запрос в керченскую больницу. Статистика не радует. Руководство больницы сообщило, что ежемесячно свыше 30 обращений граждан связаны с укусами бездомных животных. Мне известно, что есть прецедент, когда подавались судебные иски пострадавших. Но ситуация все равно не меняется, к сожалению. Все обращения в администрацию города по этой проблеме никак не изменили ситуацию к лучшему. Отписки гласили, что ведется стерилизация в размерах финансирования. От этого легче никому не стало, количество животных увеличивается, мы боимся ходить по улицам, особенно в темное время суток», — заключила собеседница ФАН.

pixabay.com /

По мнению горожан, работа по благоустройству общественных территорий велась неэффективно и по многим объектам не завершена до сих пор, хотя по графику должна была быть окончена еще в 2020 году. К таким общественным территориям относятся пространство около стадиона имени 50-летия Октября на улице Еременко, бульвар Пионеров в Аршинцево, сквер Афганцев возле площади Ленина и парк Гагарина. Об этом рассказали ФАН сотрудники редакции местного издания.

Реакция пользователей соцсетей на отставку мэра Бороздина, который возглавлял администрацию Керчи с 2017 года, — разная. Но большинство горожан считают это закономерным, так как было очень много жалоб со стороны местных жителей на действия (а точнее — бездействие) городской администрации.

К уже имеющимся проблемам городской жизни после ЧС с затоплением прибавился ряд серьезных ситуаций, требующих быстрых продуманных, юридически грамотных и эффективных решений. Некоторые семьи, в том числе многодетные, остались без жилья и имущества.

Видимо, совокупность всех факторов в сложившейся ситуации и вынудили Сергея Бороздина принять решение об отставке с поста главы администрации Керчи по собственному желанию после серьезного разговора с главой Крыма Сергеем Аксеновым. В ближайшее время будут приняты решения о назначении нового главы администрации города.

Ранее ФАН рассказывал, что знаменитые Митридатские лестницы после многолетней реконструкции внезапно открыли без какие-либо мероприятий и официальных сообщений жителям и СМИ.