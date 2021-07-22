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Эксперт объяснил, как финансирование в 222 млн исправит ситуацию с водой в Крыму
Общество
Эксперт объяснил, как финансирование в 222 млн исправит ситуацию с водой в Крыму
Prt Scr youtube.com  /  Сервер Аппазов

Крым получит субсидию от государства в размере более чем 222 млн рублей на оборудование разведанных артезианских скважин и строительство водоводов. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале Правительства РФ.

Чтобы уточнить, на оборудование каких именно скважин пойдут выделенные средства, ФАН обратился за комментарием к директору ГУП РК «Вода Крыма» Максиму Новику. По его словам, средства направят на оборудование новых скважин и подключение их к магистральным трубопроводам.

«В рамках реализации комплексного плана по водообеспечению АО «Росгеология» выполняются работы по бурению новых скважин. Данные средства пойдут на обвязку и подключения данных [новых] скважин к магистральным водоводам», — пояснил директор ГУП РК «Вода Крыма».

Новик добавил, что после завершения всех мероприятий «Вода Крыма» сможет подавать в водоводы республики дополнительно до 10 тыс. кубометров воды в сутки. Минэкономразвития России будет осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием средств. До 1 февраля 2022 года необходимо будет предоставить доклад в Правительство РФ.

Еще 300 млн рублей «Росгеология» получит на поиск пресной воды под Азовским морем, в частности для проведения в его акватории дистанционных геофизических исследований, бурения поисковых гидрогеологических скважин, определения наличия и оценки ресурсов питьевых подземных вод.

Ранее ФАН рассказывал, что мощные ливни в Крыму привели к неконтролируемым оползням. На данный момент уже зарегистрировано около 1,5 тыс. оползней. При этом большая часть из них пришлась на Большую Ялту.

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крым вода
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