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Эксперт рассказал, как реализация нацпроектов поменяла Крым
Общество
Эксперт рассказал, как реализация нацпроектов поменяла Крым
Федеральное агентство новостей  /  Всеволод Радченко

За последние семь лет, которые Крым находится в составе Российской Федерации, на полуострове произошли позитивные изменения — реставрируются объекты культурного наследия, прокладываются новые и ремонтируются уже существующие дороги, строятся школы, садики и больницы, благоустраиваются скверы и дворы. Все это стало возможным благодаря реализации 11 национальных проектов, на которые выделяются крупные суммы — в прошлом году это было порядка 15 миллиардов рублей, в этом — примерно столько же. 

«В 2020 году с учетом закупочных процедур и по результатам завершения строительно-монтажных работ исполнение нацпроектов в Крыму составило 96%. Если говорить об итогах первого полугодия 2021 года, республика занимает второе место среди всех субъектов Российской Федерации по кассовому освоению. Впереди нас только Самарская область. Освоение составило уже 53%», сообщила руководитель регионального проектного офиса аппарата Совета министров Республики Крым Наталья Писарева на конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Она также отметила, что лидирующую позицию по выполнению занимает нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги», на финансирование которого выделено 5,5 миллиарда рублей в рамках национального проекта и еще 10 миллиардов рублей из резервного фонда Правительства РФ.

«Шаг за шагом дороги, которые не ремонтировались десятки лет, обретают современный вид, становясь качественными и безопасными», отмечают в администрации города Керчи.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Также среди лидеров проект «Демография». В аутсайдерах на сегодняшний день национальный проект «Здравоохранение» — всего 14% освоения в этом году и проект «Образование» — всего 5%. Такие показатели Писарева связывает с эпидемиологической ситуацией на полуострове. Тем не менее даже при таких темпах освоения в Крыму появляются новые школы и детские сады, ремонтируются больницы.

Так, в апреле 2021 года в селе Дачное был торжественно открыт новый детский сад «Капелька», позволивший значительно сократить очередность в дошкольные учреждения городского округа Судак.

«Детский сад оснащен всем необходимым для полноценного дошкольного образования полностью оборудованный пищеблок, современная мебель, просторный спортивный зал и соответствующий всем стандартам и требованиям медкабинет. Для проведения занятий установлены интерактивные доски, тренажеры, электронные музыкальные инструменты», отмечают в администрации города Судак.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что министр транспорта Крыма рассказал, какие меры будут приняты для обеспечения транспортной безопасности и минимизации уровня смертности на дорогах.

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