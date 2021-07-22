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Врач объяснил, в чем сложность нового индийского штамма коронавируса
Общество
Врач объяснил, в чем сложность нового индийского штамма коронавируса
Федеральное агентство новостей  / 

Практически во всем мире продолжается рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией, также быстрыми темпами распространяется недавно обнаруженный индийский штамм. Ученые еще не знают, когда человечеству окончательно удастся победить коронавирус.

Более подробно об этом рассказал в комментарии корреспонденту ФАН главный врач ГБУЗ РК «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Владимир Мещеряков. Он пояснил когда, возможно, получится избавиться от коронавируса. По его словам, в этом вопросе давать какие-то прогнозы, особенно на длительный период времени — дело неблагодарное, поскольку обстановка очень изменчива.

«У нас уже было снижение заболеваемости, потом вновь возобновилось нарастание в связи с появлением новых, более заразных штаммов. То есть пока все те требования, что нам диктует Роспотребнадзор, медицинское сообщество, руководство России и республики, и те регламентированные ограничительные мероприятия, которые существуют, конечно, должны продолжаться.

Уже появились [штаммы] «Альфа», «Бета», и последний индийский — «Дельта». Этот штамм более заразный, он приводит к более быстрому прогрессированию болезни, более тяжелым последствиям, нежели остальные. Поэтому все те мероприятия, которые намечены — имеется в виду достижение коллективного иммунитета путем вакцинации и естественного перенесения заболевания, планирующиеся этапы вакцинации более широкого круга населения — все это должно происходить.

Дело в том, что мы до конца не можем быть уверены, что не появится какой-то еще новый штамм вируса, и что люди не будут еще в более тяжелой форме переносить это заболевание», — сказал специалист.

Врач рассказал, в чем сложность нового индийского штамма коронавируса
medcentrprof.ru  / Государственный центр общественного здоровья и медицинской профилактики Крым

Соответственно, продолжил эксперт, в связи с этим нагрузка на медицинских работников будет гораздо выше, поскольку больше людей будет нуждаться в кислородной, лекарственной поддержке, постороннем уходе, реабилитации после того, как человек тяжело перенес болезнь. По его словам, на это требуется несколько недель, а, может быть, и месяцев, при этом последствия какие-то все равно могут оставаться, отметил специалист.

«Это достаточно серьезный общегосударственный вопрос, поэтому, безусловно, все, что необходимо сделать, чтобы остановить коронавирус, власти продолжат делать — в этом мы даже не сомневаемся», — подытожил Владимир Мещеряков.

Напомним, ранее эксперт рассказала ФАН, в каком направлении следует развивать туристическую сферу в Крыму. Сегодня, по мнению специалиста, необходимо возрождать санаторно-курортное лечение, которое на полуострове было когда-то во времена СССР, а также выходить на новый международный уровень с серьезным изменением материальной базы.

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