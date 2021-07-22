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Жители Киева и Крыма оценили туристический сезон на полуострове до и после 2014 года
Общество
Жители Киева и Крыма оценили туристический сезон на полуострове до и после 2014 года
Федеральное агентство новостей  /  Владимир Сергеев

Крым традиционно считается летним курортом, поэтому основной поток туристов всегда приходится на июнь, июль и август. Так было и во времена, когда полуостров находился в составе Украины, и после воссоединения с Россией. Однако за последние несколько лет стало понятно, что Крым необходимо превращать в круглогодичный курорт.

Осень и зима 2020 года были достаточно загружены, а на время празднования Нового года на Южном берегу Крыма практически невозможно было забронировать номера в отелях — все оказались заняты. Корреспондент ФАН выяснил у жителей полуострова, как обычно проходили турсезоны в Крыму до и после 2014 года, а также поговорил с украинцем, который ежегодно приезжает навещать сюда родителей.

«Летом в Крыму всегда было много туристов, даже сейчас, когда у нас прошли наводнения, а в мире бушует пандемия. Конечно, некоторым образом это все равно сказалось на количестве туристов, но, как мне кажется, незначительно. Во времена Украины людей тоже было много, но только летом — зимой же никто в Крым не ехал, поэтому около 80% кафе и ресторанов закрывались.

А что им делать? Туристов нет, местное население ходит по ресторанам редко, поэтому и работать заведениям не было никакого смысла. Сейчас же, могу сказать с уверенностью, что в Крыму много людей даже зимой, но здесь, наверное, дело не только в туристах, а еще и в том, что сюда переехало жить огромное количество россиян», — рассказал Георгий Свиридов, проживший почти всю жизнь в Ялте.

Жители Киева и Крыма оценили туристические сезоны на полуострове до и после 2014 года
Федеральное агентство новостей  / Владимир Сергеев

Вместе с тем он отметил, что раньше в Крым ездили украинские туристы с невысоким и средним достатком, поскольку у них не было денег на заграничные курорты. Сейчас же их стало гораздо меньше, но дело здесь не в политических мотивах, уверяет собеседник, а в том, что уровень жизни в регионе увеличился, а вместе с ним и цены, в том числе на отдых.

Эту информацию подтвердил Александр Бобко из Киева — он вырос в Крыму, но после учебы в вузе остался жить в украинской столице. В Судаке у него живут родители, к которым он каждый год приезжает в гости.

«Да, после 2014 года в Крыму действительно выросли цены, но и уровень жизни значительно повысился, появилось много различных продуктов, ремонтируются и строятся новые дороги, трассы, социальные объекты. При Украине такого не было. Мои родители всегда мне говорили, что либо Крым должен вернуться в Россию, либо вся Украина. В целом мне и тот, и другой вариант нравятся, тем более наполовину он уже выполнен.

Если говорить об украинских туристах, то могу сказать, что до коронавируса достаточно много людей приезжали сюда, о чем можно было судить по постоянным очередям на КПП и огромному количеству автомобилей с украинскими номерами. Зимой в Крыму при Украине никто не отдыхал, потому что делать было нечего, все закрывалось. В целом у нас как была бедная страна, так и осталась. Только ко всему этому еще добавилась война в Донбассе и нереальные цены на коммуналку. Крымчане по сравнению с украинцами живут в несколько раз лучше», — сказал Бобко.

Жители Киева и Крыма оценили туристические сезоны на полуострове до и после 2014 года
wikipedia.org  / Suhrida / CC BY-SA 3.0

Кроме того, по его словам, сейчас Судак, несмотря на то, что он всегда был курортным городом и люди здесь отдыхали только летом, не пустует даже зимой. Это его приятно удивляет, поскольку теперь в городе есть чем заняться молодежи и обычным жителям даже в межсезонье.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что крымские татары высмеяли идею Петра Порошенко отметить Курбан-байрам вместе, когда полуостров вновь будет в составе Украины.

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