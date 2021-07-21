Крымские уфологи оценили новую находку археологов — останки людей с длинными черепами

В Крыму нашли захоронение древних людей с необычной формой черепа. В некрополе Кыз-Аул, захоронения на котором датируются первыми веками нашей эры, нашли останки сразу пяти человек, у которых форма головы была изменена еще при жизни.

«На верхнем уровне костяк женщины, на груди которой лежали останки ребенка, а уже под ней еще три костяка. У всех захороненных были деформированные при жизни кости черепа. Так называемые «вытянутые черепа» — традиционные для носителей сарматской культуры», — отметили археологи. «Особенно часто деформация черепов встречается у поздних сарматов и является одним из признаков их идентификации. Почему в одной могиле оказались погребены сразу пять человек, пока не понятно», — написал директор по развитию Фонда «Археология» Олег Марков в Facebook.

Сейчас исследованием останков занимается антрополог Института археологии Российской академии наук. Она определит, есть ли у погребенных прижизненные травмы и какие именно. Не исключено, что обнаруженные — жертвы военного конфликта или смертельной эпидемии.

При этом это уже не первый случай на некрополе Кыз-Аул, когда находят погребенных с такими деформациями черепа. В 2017 году обнаружили погребение ребенка с измененной черепной коробкой. Тогда журналисты окрестили могилу погребением «инопланетянина».

По признанию крымских уфологов, найденные останки все же, скорее всего, принадлежат людям, а не пришельцам из космоса.

«Некрополь Кыз-Аул расположен на Керченском полуострове, а у меня нет данных, что когда-либо там была отмечена потусторонняя активность. Мы предпочитаем считать центром обитания и частого появления пришельцев и НЛО гору Аю-Даг. Также часто их можно встретить у гор Чатырдаг и в в районе Ай-Петри», — рассказала ФАН крымский уфолог, исследователь неба Татьяна Мерольд.

По мнению ученых, такая форма черепа достигалась специальными мерами еще при жизни. Это меняло характер человека, он становился более агрессивным.

Напомним, ранее крымские сталкеры рассказали ФАН о таинственном «Объекте 221» под Севастополем.