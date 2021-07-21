Эксперт рассказал, стоит ли ожидать закрытия Крыма для туристов из-за коронавируса

Сегодня глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что если ситуация с коронавирусом в республике продолжит ухудшаться, то полуостров, возможно, могут закрыть для туристов. Однако пока крымские власти не намерены этого делать, но в случае если ситуация станет критической, им придется пойти на такой шаг.

Вместе с тем Аксенов заявил, что в Ялте и Судаке некоторые заведения продолжают игнорировать запрет на работу после 23:00, а это в свою очередь влияет на загруженность стационаров. Однако в целом по республике дисциплина предприятий общественного питания улучшилась. В свою очередь глава Ялты Янина Павленко пообещала, что усилит контроль за соблюдением антиковидных мер со стороны администрации.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

В разговоре с корреспондентом ФАН главный врач ГБУЗ РК «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики» Владимир Мещеряков рассказал, сможет ли закрытие Крыма для туристов остановить заболеваемость коронавирусом в республике. По его словам, все известные в истории мероприятия, которые были эффективны в отношении любых эпидемий и пандемий, всегда носили ограничительный характер.

«То есть чем меньше контактов между людьми на определенной территории, тем быстрее стихает сама эпидемия, потому что перекрываются пути распространения самого вируса. Поскольку у нас в Крыму кратно увеличивается количество жителей в связи с приездом отдыхающих, конечно, в достаточной степени мы не можем быть уверены в том, что у нас полностью перестанет распространяться вирус. На данном этапе мы еще не достигли коллективного иммунитета путем вакцинации и естественного иммунитета у людей, которые перенесли коронавирусную инфекцию. Поэтому, конечно, кроме ограничительных мер, у нас пока других вариантов нет. Безусловно, вакцинация будет продолжаться насколько возможно быстрыми темпами, все это будет приносить свои плоды», — заявил собеседник издания.

medcentrprof.ru / Государственный центр общественного здоровья и медицинской профилактики Крым

Однако до тех пор, пока условно не будет 60–70% привитых граждан Крыма, получить коллективный иммунитет все равно не выйдет. Поэтому таким способом предотвратить распространение инфекции невозможно, значит, остаются пока только ограничительные меры, добавил врач.

«Если количество заражающихся людей ежедневно будет увеличиваться, то, безусловно, глава республики будет вынужден пойти на ужесточение ограничительных мер. Я, конечно, могу ошибаться, но я думаю, что курортный сезон все-таки будет продолжаться, тем более уже большая часть лета прошла. Скорее всего, ограничительные меры будут касаться, может быть, увеселительных или других учреждений, которые оказывают услуги по общественному питанию, либо где могут скапливаться люди. Или же будет ужесточение мер именно в местах потенциального скопления людей, то есть возможно ужесточение контроля со стороны полиции или Роспотребнадзора. Я не думаю, что курортный сезон будет закрыт совсем, но все может случиться. Дай Бог, чтобы этого не было. Конечно, мы этого не хотим, и не хотим, чтобы количество людей заболевало все большее, поскольку в таком случае ложится дополнительная нагрузка на наше здравоохранение. Естественно, в таком случае мы сталкиваемся с дефицитом медицинского персонала и другими организационными проблемами», — сказал главный врач ГБУЗ РК «Центр общественного здоровья и медицинской профилактики».

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

Поэтому, продолжил эксперт, слова главы республики Сергея Аксенова имеют под собой абсолютное желание, с одной стороны, защитить крымское здравоохранение, а с другой — оградить жителей и гостей полуострова от возможности заражения. При этом по возможности не должен пострадать гостиничный и курортный бизнес.

«Будем надеяться, что эта третья волна пойдет на спад, люди будут заражаться все меньше, и для нашего, прежде всего, здравоохранения это не будет очень тяжело», — подчеркнул Владимир Мещеряков.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что более 400 тысяч жителей Крыма будут вакцинированы к концу недели. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения Крыма Антон Лясковский.