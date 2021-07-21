Ни одна рыба не пострадала: в Крыму прошел рыболовный фестиваль Black Sea Fishing

В Севастополе состоялся фестиваль среди рыбаков за Кубок Черного моря — Black Sea Fishing. Мероприятие проходило на диком пляже Немецкой балки, расположенном в двух километрах от поселка Кача, и собрало более 50 участников. Корреспондент ФАН побывала на месте событий и выяснила, что же именно пытаются выловить рыбаки в Черном море.

Федеральное агентство новостей / Анна Чудакова

Как рассказывает один из организаторов, Николай Гусев, это мероприятие проходит в городе всего второй год. До этого севастопольская федерация рыболовного спорта проводила соревнования в разных форматах, но потом их деятельность немного затихла.

«Конечно, из-за ковидных мер сейчас существует масса ограничений, но мы находимся в законодательном поле, и поэтому решили не отказываться от этой идеи, правда, данное мероприятие — единственное в этом году, поскольку никому не известно, что будет завтра. Сейчас у нас 59 участников. Желающих, конечно, было больше, но пришлось немного ограничить количество. Мы выбирали безопасную зону, здесь все обследовали квадрокоптером, чтобы не было обвалов. В таком формате, как мы, фестивали никто не проводит. Обычно рыбак встал на одно место и ловит рыбу, у нас же каждый участник перемещается по разным секторам, и у него есть возможность ловить рыбу в каждой из зон, что создает равные условия», — рассказывает Николай Гусев.

Федеральное агентство новостей / Анна Чудакова

Фестиваль проходит в два тура: в первом проводится семь дуэлей, во втором — восемь. Каждая дуэль длится 15 минут, перерыв между ними составляет 7–8 минут. Пойманная рыба приносит участнику определенное количество баллов, указанных на специальной карточке. При этом мертвая рыба к зачету не допускается, а вся пойманная, после подсчетов, отпускается обратно в море. Сама же рыбалка проходит до поздней ночи.

«На данном фестивале, по моим данным, ни одна рыба не пострадала и не умерла. При этом есть дневная зона — это одна рыба, а есть ночная зона. Ночью ловится скорпена, горбыль, это немного другая рыбалка, и поэтому у нас задействованы два времени суток», — делится Гусев.

Федеральное агентство новостей / Анна Чудакова

Спонсоров для призов победителям организаторы искали самостоятельно. За первые места рыбаки получают термосы, рыболовные ящики, приманки, дорогостоящие спиннинги. Одним из спонсоров мероприятия стала компания «Максимус», ее региональный представитель приехал на фестиваль из Ростова-на-Дону.

«В морской рыбалке я особо не силен. Сейчас будем пробовать, смотреть и учиться, наравне со всеми. Участвовать, конечно, нет, не хочется ударить в грязь лицом, а вот посмотреть и поучиться — с удовольствием. Рыбалкой я увлекаюсь с детства, отец научил годика в 4–5, и до сих пор это осталось моей страстью номер один. Раньше я работал в другой сфере, а теперь впервые в жизни работа доставляет удовольствие. Мне интересно общаться с рыбаками, получать опыт, за счет этого работа получается лучше, когда увлекаешься темой, понимаешь, о чем ты говоришь», — говорит представитель компании Григорий Шмаргун.

Федеральное агентство новостей / Анна Чудакова

Григорий Шмаргун рассказал, что рыбалка — это не только мужское занятие, очень многие барышни также получают удовольствие от ловли рыбы.

«Я знаю много девушек и женщин, которые увлекаются рыбалкой — и зимней, и летней. Стоит только увлечься, попасть на две-три хорошие рыбалки, и все. Моя жена тоже увлекается, мы можем вместе поехать рыбачить. При этом следует отделять отдых от рыбалки, отдых — это шашлык и прочее, а для рыбалки дополнительный допинг не нужен, увлекающемуся человеку интересен сам процесс ловли рыбы», — отметил Шмаргун.

Победителями фестиваля стали четыре участника, которым удалось поймать по 12 рыб каждому. Первое же место занял Петр Бондарь, который заработал больше всех баллов.

Ранее ФАН рассказывал, что промышленный вылов рыбы в Каламитском заливе под Севастополем обеспокоил крымчан. Рыбаки заявили, что суда в ночное время подходят слишком близко к берегу, а рыба вылавливается с помощью донных тралов или во время нереста.