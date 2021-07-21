Туристы рассказали, как восприняли слова главы Крыма о возможной остановке турсезона

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции 21 июля, что планов закрывать туристический сезон из-за эпидемиологической обстановки в Крыму пока нет. Однако если число зараженных «перевалит за катастрофическую отметку», то придется принять подобные меры.

Ситуация с распространением заболевания осложняется тем, что приезжающие на полуостров туристы зачастую игнорируют правила относительно ношения масок и соблюдения социальной дистанции, а заведения все равно работают после 23 часов и нарушают предписания Роспотребнадзора.

По словам Аксенова, в ситуации с продолжением курортного сезона вопрос жизни и здоровья ― в приоритете. ФАН пообщался с отдыхающими в Ялте и Судаке и с теми, кто только планирует отдых в Крыму в августе, о сложившейся ситуации.

«Мы приехали отдыхать семьей. Про случаи заболевания слышали, конечно. Но сейчас такая ситуация — во всем мире, все болеют, но отдыхать-то хочется. У нас, кроме сына, у всех давно сделаны прививки обоими компонентами вакцины, мы не боимся заболеть. Хотя знаю, есть те, кто не хотят вакцинироваться и при этом ходят без масок, не соблюдают меры предосторожности. Их можно назвать вредителями, потому что их не заботит ни их здоровье, ни окружающих», ― заявила туристка из Подмосковья Татьяна Власова, отдыхающая в Ялте.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

Большой наплыв туристов этим летом наблюдается в Судаке. Здесь же пока фиксируется и серьезная ситуация с заболеваемостью. Алексей Мелехин из Перми, который приезжает в Крым уже третий год, говорит, что в прошлом году из-за локдауна на полуострове ему пришлось перенести отпуск на осень. Зимой он переболел коронавирусом, а ближе к лету сделал прививку, чтобы обезопасить и себя, и пожилых родителей.

О сегодняшнем заявлении Сергея Аксенова гость полуострова слышал, это его шокировало, однако он уверен, что если Крым закроют снова, то это может сказаться на местных жителях, основной заработок которых приходится на туристический сезон. Но здоровье важнее, чем заработок.

«Женщина, у которой снимаю комнату, пожилая, живет только на пенсию. Сдает жилье туристам — это ее дополнительный заработок. Если же все уедут, то ей, конечно, будет нелегко. Но, повторюсь, согласен с крымским главой, что здоровье людей — важнее», — подчеркнул Алексей Мелехин.

Федеральное агентство новостей / Владимир Сергеев

«Скажу так, мы в Крым планируем ехать на машине и жить в палатках, если его закроют на время, то поедем либо в Сочи, либо в Турцию. Мы в плане поездок весьма мобильны, поэтому особо не будем переживать, хотя, конечно, очень хотим в Коктебель и Тарханкут», — сказала ФАН петербурженка Анна, которая планирует свой отдых на август.

В Министерстве курортов и туризма Крыма ФАН ранее сообщали, что на сегодняшний день введение обязательной вакцинации для туристов не рассматривается, въехать на территорию региона можно всеми видами транспорта, при этом действует масочный режим.