Очередное смертельное ДТП произошло на трассе Ялта — Севастополь в Крыму

Крым, 21 июля. Сотрудники крымской полиции начали проверку по факту смертельного ДТП, которое произошло на трассе Ялта — Севастополь. Инцидент случился около 9:50 утра 21 июля в районе Алупка рядом с остановкой на трассе.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, водитель автомобиля «ВАЗ-2104», двигаясь из Севастополя в сторону Ялты, не справился с управлением и столкнулся с рейсовым автобусом марки Mercedes, в котором в этот момент находилось 47 человек, включая водителя.

В момент ДТП автобус стоял на остановке общественного транспорта, где высаживал пассажиров. Никто из пассажиров Mercedes не пострадал, при этом водитель и один пассажир «ВАЗ-2104» были доставлены в больницу с телесными повреждениями. К сожалению, второй пассажир легкового автомобиля погиб в результате аварии.

Пресс-служба МВД по Республике Крым /

На данный момент обстоятельства трагедии выясняют сотрудники полиции. В ГИБДД обратились к водителям, напомнив, что нужно соблюдать правила безопасного движения на дорогах и скоростной режим, поскольку от этого зависят жизни и здоровье не только их, но и окружающих людей.

Напомним, ранее ФАН сообщал о гибели пяти человек в массовом ДТП с грузовиком в Крыму. Правоохранители назвали три версии смертельного ДТП под Севастополем, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту трагедии на трассе.