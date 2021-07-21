Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
21 июля 14:29
14:26
Наука
Десятки неизвестных науке вирусов обнаружены в ледниках на Тибете
14:26
Общество
На восстановление дорог в Крыму после ЧС потребуется более 2 миллиардов рублей
14:25
Спорт
Экс-защитник «Спартака» Рохо доставлен в полицию за участие в драке после матча в Бразилии
14:17
Экономика
Цена за тонну бензина Аи-92 превысила 57 тысяч рублей
14:17
Общество
«Сильная Россия» поддержала возвращение комнат для курения в аэропортах
14:16
Политика
Лукашенко выразил готовность помочь Европе с проблемой нелегальной миграции
14:16
Экономика
Экономисты объяснили, как «Северный поток — 2» повлияет на российскую экономику
14:16
Общество
Вышла новая серия YouTube-шоу «Урюк и клюква» о жизни мигрантов в России
14:15
Происшествия
Задержан начальник отдела экологии подмосковного Солнечногорска Афиногентов
14:14
Экономика
Центробанк повысил курс доллара на 22 июля
Все новости

Очередное смертельное ДТП произошло на трассе Ялта — Севастополь в Крыму
Происшествия
Очередное смертельное ДТП произошло на трассе Ялта — Севастополь в Крыму
Пресс-служба МВД по Республике Крым  / 

Крым, 21 июля. Сотрудники крымской полиции начали проверку по факту смертельного ДТП, которое произошло на трассе Ялта — Севастополь. Инцидент случился около 9:50 утра 21 июля в районе Алупка рядом с остановкой на трассе.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым, водитель автомобиля «ВАЗ-2104», двигаясь из Севастополя в сторону Ялты, не справился с управлением и столкнулся с рейсовым автобусом марки Mercedes, в котором в этот момент находилось 47 человек, включая водителя.

В момент ДТП автобус стоял на остановке общественного транспорта, где высаживал пассажиров. Никто из пассажиров Mercedes не пострадал, при этом водитель и один пассажир «ВАЗ-2104» были доставлены в больницу с телесными повреждениями. К сожалению, второй пассажир легкового автомобиля погиб в результате аварии.

Очередное смертельное ДТП произошло на трассе Севастополь - Ялта в Крыму
Пресс-служба МВД по Республике Крым  / 

На данный момент обстоятельства трагедии выясняют сотрудники полиции. В ГИБДД обратились к водителям, напомнив, что нужно соблюдать правила безопасного движения на дорогах и скоростной режим, поскольку от этого зависят жизни и здоровье не только их, но и окружающих людей.

Напомним, ранее ФАН сообщал о гибели пяти человек в массовом ДТП с грузовиком в Крыму. Правоохранители назвали три версии смертельного ДТП под Севастополем, а Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту трагедии на трассе.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Очередное смертельное ДТП произошло на трассе Ялта — Севастополь в Крыму
крым севастополь смертельное дтп
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru