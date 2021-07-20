Житель Ялты объяснил, почему на Западе не хотят пускать иностранцев в российский Крым

В Ялту прибыл круизный лайнер «Князь Владимир», который с 13 июня возобновил морскую навигацию между Крымом и Краснодарским краем. Каждый желающий может попасть на недельное увлекательное путешествие и прокатиться по морскому маршруту Сочи — Новороссийск — Ялта — Севастополь.

Жители курортной столицы Крыма рассказали в комментарии корреспонденту ФАН, что не часто видят большие корабли, а особенно круизные лайнеры, в морском порту Ялты. При этом они приветствовали развитие внутреннего туризма в стране, поскольку, как говорят горожане, этого сегодня действительно не хватает.

«После 2014 года к нам перестали заходить иностранные лайнеры — все дело в западных санкциях. Раньше часто к нам иностранцы приезжали, видимо, спрос на отдых в Крыму среди них высокий. Помню, японцы были, испанцы приезжали, и у китайцев большой интерес. Думаю, в этом плане они потеряли больше, чем мы, потому что из-за своих правительств они теперь лишены возможности побывать в нашем замечательном российском Крыму», — заявил местный житель Андрей Мальцев в разговоре с корреспондентом.

По его словам, он уверен: рано или поздно с полуострова будут сняты западные санкции и иностранцы увидят настоящий Крым, который за время нахождения в составе России сильно изменился, причем в лучшую сторону. Особенно разницу увидят те люди, которые когда-то, то есть во времена Украины, уже посещали республику, в том числе на круизных лайнерах.

Возможно, из-за этого, предположил Мальцев, главы западных государств и не спешат в этом вопросе. При этом он отметил, что в республике все равно иногда можно встретить иностранных туристов из разных стран. Для этого они, по всей видимости, едут на полуостров через Крымский мост из Краснодарского края или прилетают из российских аэропортов в Симферополь.

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Также собеседник добавил, что вместе с семьей часто путешествует по России, но на круизном лайнере им еще не приводилось бывать. Отметим, что круизный лайнер «Князь Владимир» в зимние месяцы будет курсировать из Сочи в Стамбул. Регулярное морское сообщение между Республикой Крым и Краснодарским краем было возобновлено в соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина. Первый круиз лайнера состоялся 11 июня 2017 года.

Напомним, ранее ФАН сообщал, что журналист из Татарстана оценил изменение Крыма после воссоединения с Россией. С момента последнего визита россиянина на полуостров прошло 45 лет.