Счастливчики, избежавшие ДТП под Севастополем, показали видео за секунды до аварии

Водители, которым удалось избежать страшного ДТП под Севастополем 19 июля, делятся в социальных сетях видео, снятыми за секунды до трагедии. Кроме того, в группах стали появляться посты, призывающие своевременно проходить техосмотр и неукоснительно следовать правилам дорожного движения.

«Неважно, водитель КамАЗа или легковушки, правила ПДД написаны кровью на дороге. Не просто так необходимо проходить ТО и следить за этими четырьмя колесами, которые тебя возят или кормят», — пишет Екатерина Бочарова.

Она рассказывает, что спонтанно небольшой компанией решили выехать вечером за город — подышать свежим воздухом, насладиться тишиной, развеяться. На обратном пути встали в пробке, а позже узнали об аварии со смертельным исходом, произошедшей в то же время и на той же дороге, по которой ехала ее компания. На видео можно заметить, как мимо машины слева «пролетает» тот самый большегруз.

«Водители большегрузов часто уходят на встречку без тормозов, сминая в лепешку легковые авто, вместо того чтобы уйти в кювет, тормозить боком об отбойник. Есть масса вариантов, но чаще всего они запускают свой шар в кегли на встречке», — комментирует Dima Klim.

В комментариях люди требуют ужесточить медкомиссию для водителей большегрузов, а также провести массовую ревизию коммерческого грузового транспорта, а по ее результатам исправить поломки или утилизировать транспортное средство как опасное для жизни людей. Комментаторы также отмечают, что в последнее время количество аварий в Крыму значительно увеличилось.

«Это говорит о переизбытке транспортных средств на дороге. ДТП участились. Нужно принимать меры: каждые пять лет подтверждать знание ПДД, снова вводить каждые два года плановые ТО, правило трех штрафов. Сокращать присутствие ТС на дороге. Тогда все будет хорошо», — пишет Владимир Сидоров.

На видео выше видно, как КамАЗ едет по встречной полосе. Некоторым водителям удается увернуться, но далее дорога сворачивает, а следующим кадром мы видим, как выжившие выбегают из раскуроченных автомобилей.

«В позапрошлом году та же ситуация: КамАЗ, отказ тормоза по вине водителя на том же месте. Только тот водитель ушел в кювет и лег на бок. И сам жив остался, и людей не прихватил на тот свет. Это место — прям бермудский треугольник для грузовиков», — вспоминает Алексей Бугаев.

Ранее ФАН рассказывал, что следователи СКР по Крыму и Севастополю рассматривают три версии массового ДТП, в результате которого погибли пять человек. Следователи допрашивают свидетелей и ищут других очевидцев, обладающих ценной информацией по существу уголовного дела.