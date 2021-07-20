Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 июля 18:41
18:39
Спорт
УЕФА уточнил дату и время начала матча «Спартака» и «Бенфики» в Москве
18:37
Армия
Вице-премьер РФ Борисов назвал потенциальных покупателей истребителя Checkmate
18:36
Общество
Поклонская спросила руководителей Украины, почему они так боятся русского языка
18:33
Шоу-бизнес
Ксения Бородина отказалась строить новую семью после развода с Омаровым
18:33
Шоу-бизнес
Ивлеева раскрыла причину разрыва дружеских отношений с Идой Галич
18:31
Происшествия
Супруга задержанного главы УГИБДД Ставрополья оказалась должницей по налогам
18:30
Общество
Стало известно, как телефонные мошенники «разводят» адвокатов
18:25
Армия
Мантуров назвал сроки создания легкого истребителя Checkmate
18:24
Общество
Более 700 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона» направили в российские регионы
18:22
Общество
Депутат Баранов предложил способ предотвратить проблемы с мигрантами в России
Все новости

Счастливчики, избежавшие ДТП под Севастополем, показали видео за секунды до аварии
Происшествия
Счастливчики, избежавшие ДТП под Севастополем, показали видео за секунды до аварии
Следственный комитет РФ  / 

Водители, которым удалось избежать страшного ДТП под Севастополем 19 июля, делятся в социальных сетях видео, снятыми за секунды до трагедии. Кроме того, в группах стали появляться посты, призывающие своевременно проходить техосмотр и неукоснительно следовать правилам дорожного движения.

«Неважно, водитель КамАЗа или легковушки, правила ПДД написаны кровью на дороге. Не просто так необходимо проходить ТО и следить за этими четырьмя колесами, которые тебя возят или кормят», — пишет Екатерина Бочарова.

Она рассказывает, что спонтанно небольшой компанией решили выехать вечером за город — подышать свежим воздухом, насладиться тишиной, развеяться. На обратном пути встали в пробке, а позже узнали об аварии со смертельным исходом, произошедшей в то же время и на той же дороге, по которой ехала ее компания. На видео можно заметить, как мимо машины слева «пролетает» тот самый большегруз.

«Водители большегрузов часто уходят на встречку без тормозов, сминая в лепешку легковые авто, вместо того чтобы уйти в кювет, тормозить боком об отбойник. Есть масса вариантов, но чаще всего они запускают свой шар в кегли на встречке», — комментирует Dima Klim.

В комментариях люди требуют ужесточить медкомиссию для водителей большегрузов, а также провести массовую ревизию коммерческого грузового транспорта, а по ее результатам исправить поломки или утилизировать транспортное средство как опасное для жизни людей. Комментаторы также отмечают, что в последнее время количество аварий в Крыму значительно увеличилось.

«Это говорит о переизбытке транспортных средств на дороге. ДТП участились. Нужно принимать меры: каждые пять лет подтверждать знание ПДД, снова вводить каждые два года плановые ТО, правило трех штрафов. Сокращать присутствие ТС на дороге. Тогда все будет хорошо», — пишет Владимир Сидоров.

На видео выше видно, как КамАЗ едет по встречной полосе. Некоторым водителям удается увернуться, но далее дорога сворачивает, а следующим кадром мы видим, как выжившие выбегают из раскуроченных автомобилей.

«В позапрошлом году та же ситуация: КамАЗ, отказ тормоза по вине водителя на том же месте. Только тот водитель ушел в кювет и лег на бок. И сам жив остался, и людей не прихватил на тот свет. Это место — прям бермудский треугольник для грузовиков», — вспоминает Алексей Бугаев.

Ранее ФАН рассказывал, что следователи СКР по Крыму и Севастополю рассматривают три версии массового ДТП, в результате которого погибли пять человек. Следователи допрашивают свидетелей и ищут других очевидцев, обладающих ценной информацией по существу уголовного дела.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Счастливчики, избежавшие ДТП под Севастополем, показали видео за секунды до аварии
дтп крым дтп с погибшими
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru