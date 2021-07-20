В Керчи придумали, как защитить город от возможных потопов

Керчь, 20 июля. В Керчи до 2024 года построят системы инженерной защиты от затопления и подтопления, а также очистят русла четырех рек. Об этом рассказали в Государственном комитете по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым.

В частности, разрабатывается проект, в котором предусмотрено зарегулирование ливневого стока путем создания каскадов прудов, устройство нагорных перехватывающих каналов, дамб обвалования и других сооружений инженерной защиты территорий на русле реки Катерлез.

«До 2024 года на реках Булганак, Катерлез, Мелек-Чесме, Джарджава планируются работы по расчистке и профилированию русла протяженностью 34,94 км, капитальный ремонт (или реконструкция) гидротехнических сооружений (железобетонного канала) протяженностью 6,7 км, создание каскада прудов, устройство нагорных перехватывающих каналов, дамб обвалования и профилирования ложа с мероприятиями по гидроизоляции», — заявляют в госкомитете.

Таким образом, к 2024 году в 13 населенных пунктах повысят защищенность от негативного воздействия вод, а протяженность расчищенных участков русел рек составит 74,64 километра. Также будут введены и реконструированы сооружения инженерной защиты и берегоукрепления.

Отметим, данные меры для Керчи и ближайших районов очень важны, так как последствия потопа, произошедшего 17 июня, в городе устраняются до сих пор. В некоторых местах локально нет воды, русло реки Мелек-Чесме все еще частично загрязнено, люди восстанавливают разрушенные квартиры и придомовые участки.

Как ранее рассказывал ФАН, эксперты призвали остановить хаотичную застройку Крыма хотя бы до тех пор, пока ливневки, канализации и водоотводы не будут приведены в порядок, а подобные июньским потопы не будут угрожать городам полуострова.