Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
20 июля 18:40
18:39
Спорт
УЕФА уточнил дату и время начала матча «Спартака» и «Бенфики» в Москве
18:37
Армия
Вице-премьер РФ Борисов назвал потенциальных покупателей истребителя Checkmate
18:36
Общество
Поклонская спросила руководителей Украины, почему они так боятся русского языка
18:33
Шоу-бизнес
Ксения Бородина отказалась строить новую семью после развода с Омаровым
18:33
Шоу-бизнес
Ивлеева раскрыла причину разрыва дружеских отношений с Идой Галич
18:31
Происшествия
Супруга задержанного главы УГИБДД Ставрополья оказалась должницей по налогам
18:30
Общество
Стало известно, как телефонные мошенники «разводят» адвокатов
18:25
Армия
Мантуров назвал сроки создания легкого истребителя Checkmate
18:24
Общество
Более 700 тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона» направили в российские регионы
18:22
Общество
Депутат Баранов предложил способ предотвратить проблемы с мигрантами в России
Все новости

В Керчи придумали, как защитить город от возможных потопов
Общество
В Керчи придумали, как защитить город от возможных потопов
Федеральное агентство новостей  /  Ирина Шестова

Керчь, 20 июля. В Керчи до 2024 года построят системы инженерной защиты от затопления и подтопления, а также очистят русла четырех рек. Об этом рассказали в Государственном комитете по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым.

В частности, разрабатывается проект, в котором предусмотрено зарегулирование ливневого стока путем создания каскадов прудов, устройство нагорных перехватывающих каналов, дамб обвалования и других сооружений инженерной защиты территорий на русле реки Катерлез.

«До 2024 года на реках Булганак, Катерлез, Мелек-Чесме, Джарджава планируются работы по расчистке и профилированию русла протяженностью 34,94 км, капитальный ремонт (или реконструкция) гидротехнических сооружений (железобетонного канала) протяженностью 6,7 км, создание каскада прудов, устройство нагорных перехватывающих каналов, дамб обвалования и профилирования ложа с мероприятиями по гидроизоляции», — заявляют в госкомитете.

Таким образом, к 2024 году в 13 населенных пунктах повысят защищенность от негативного воздействия вод, а протяженность расчищенных участков русел рек составит 74,64 километра. Также будут введены и реконструированы сооружения инженерной защиты и берегоукрепления.

Отметим, данные меры для Керчи и ближайших районов очень важны, так как последствия потопа, произошедшего 17 июня, в городе устраняются до сих пор. В некоторых местах локально нет воды, русло реки Мелек-Чесме все еще частично загрязнено, люди восстанавливают разрушенные квартиры и придомовые участки.

Как ранее рассказывал ФАН, эксперты призвали остановить хаотичную застройку Крыма хотя бы до тех пор, пока ливневки, канализации и водоотводы не будут приведены в порядок, а подобные июньским потопы не будут угрожать городам полуострова.

Вернуться назад

Все новости / Общество / В Керчи придумали, как защитить город от возможных потопов
крым керчь наводнение в керчи
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru