Крымские татары высмеяли идею Порошенко отметить Курбан-байрам вместе

Бывший президент Украины Петр Порошенко снова пообещал отобрать Крым у России. На этот раз он озвучил новый срок: теперь эта процедура, по мнению Порошенко, займет год. По его словам, в следующем году Крым будет отмечать Курбан-байрам в составе Украины. Об этом бывший президент Украины написал в обращении к крымским татарам на своей странице в Facebook.

«Верю, что совместными усилиями мы обязательно <...> вернем Крым домой. В следующем году — в Бахчисарае!» — написал Порошенко.

Крымские татары считают заявление Порошенко пустословием. В разговоре с ФАН они вспомнили, что эти обещания Порошенко дает почти каждый год.

«С 2016 года он говорит, «уж в этом году Крым точно вернется в состав Украины». Это заявление он делал и в 2017 году. А в 2019 году сказал, что вернет полуостров за 20 дней. И что? Это просто смешно. Странно, что сам он этого не понимает», — рассказал ФАН студент Евразийского института развития им. Исмаила Гаспринского Давид Рулиев.

Новостное агентство «Харьков». /

Жители Бахчисарая признались ФАН, что в составе России у них выросли доходы, повысилось качество жизни, тогда как на Украине их родственники до сих пор не могут устроиться на работу. Люди говорят, лучше бы Порошенко помогал татарам, которые проживают на территории его страны.

«Мы занимаемся продажей фруктов, туристов стало больше, продажи выросли, есть помощь и от местных властей, и от государства. У нас нет никаких претензий, мы работаем, строим дома, покупаем машины. А тем, кто отсюда уехал, родственникам на Украине, мы даже деньги шлем, помогаем. Нет у них там работы, нет развития. Порошенко, дорогой, ты не о нас думай, ты думай про свой народ, чтоб нищеты не было у украинцев, чтобы наши братья нормально жили», — высказался ФАН житель Бахчисарая Айдер Газиев.

Ранее ФАН расспросил крымчан, что они помнят о Викторе Януковиче. Как оказалось, жители Крыма отзываются о нем более лестно.