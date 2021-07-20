Зеленскому припомнили, как он выступал за единство украинцев и россиян

Заместитель председателя комитета Государственной думы Российской Федерации по международным делам Наталья Поклонская в ходе пресс-конференции по итогам парламентской работы рассказала, почему называет себя русской украинкой и что думает о единстве и разделении русского и украинского народов.

«Я — один из примеров, подтверждающих, что русские и украинцы — один народ, одна культура, одна история, одни корни. Во мне живет и Украина, и Россия, и я не могу сказать себе: «А ты теперь забудь, что ты украинка, ты русская, и вторая твоя часть неправильная, или наоборот». Нет, так нельзя. И так же, как я, живут другие люди — и на Украине, и в России. Я не разделяю украинцев и русских. Есть свои особенности, это колорит, это некоторая культурная особенность, заключающаяся в традициях, в обычаях. Это здорово и прекрасно», — рассказала Поклонская.

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Она считает, что самая главная война и революция на сегодняшний день происходит в головах у руководства Украины, которому нужно выполнить поставленную кем-то задачу по разделению людей — сказать, что украинцы никак не связаны с русскими. Наталья Поклонская также припомнила президенту Украины не столь далекие времена, когда он сам активно поддерживал идею о единстве братских народов в своем творчестве.

«Еще пять-шесть лет назад тот же самый Владимир Зеленский прекрасно показывал и демонстрировал в своем творчестве, что русские и украинцы — это один народ. Тот же фильм «Сваты», всеми любимый сериал, да? Там показана культура, быт, жизнь и украинцев, и русских. И прекрасно все, отлично и замечательно», — напомнила она на конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Она также отметила, что сегодня в должности президента Зеленский говорит совсем по-другому: якобы «ничего подобного нет, русские и украинцы — это разные люди». Поклонская считает, что это неправильно, и полностью поддерживает президента России Владимира Путина, который, по ее мнению, говорит очевидные вещи.

«Я надеюсь, что у людей, простых людей, уже сформирован иммунитет к информационной пропаганде и к той ереси, которую несут так называемые руководители [Украины], до сих пор выполняющие, наверное, какие-то заокеанские указания», — добавляет Поклонская.

Ранее ФАН опубликовал краткий анализ событий на Украине и в Донбассе. Владимир Зеленский агитирует за «Крымскую платформу», а Запад повышает взаимодействие с Киевом.