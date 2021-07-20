«Кадровая революция» в Крыму: эксперт прокомментировал увольнение двух министров

Глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что министр топлива и энергетики Евгений Рукавишников, который занимал должность с декабря 2019 года, а также министр экологии и природных ресурсов Геннадий Нараев, работавший с апреля 2014 года, написали заявления об увольнении по собственному желанию.

Политолог, член Общественной палаты Крыма Денис Батурин в комментарии корреспонденту ФАН дал общую оценку отставок министров РК, а также рассказал об их деятельности во время исполнения занимаемых должностей. Он отметил, что на данный момент наблюдается некий революционный процесс в рамках кадровой политики

«Я думаю, если причины для отставок действительно есть в виде тех или иных серьезных претензий, то глава республики об этом скажет. Если говорить о деятельности того же Нараева, то его работа была связана с множеством разрешительных ситуаций как в сфере строительства, так и сфере добычи полезных ископаемых. Нараев находился на своей должности уже достаточно длительный срок — чуть более семи лет. Сейчас наверняка возникнет множество версий и толкований причин его отставки, связанных с особо охраняемыми природными территориями или выданными разрешениями на строительство. Посмотрим и будем ждать четкой официальной позиции», — сказал собеседник издания.

Пресс-служба Минэкологии Крыма /

Эксперт считает, что говорить о кандидатурах, которые могут занять освободившееся кресла, преждевременно — решение за главой РК Сергеем Аксеновым. Он напомнил, что все предположения, которые, например, касались той же Натальи Поклонской, она же и опровергла (предполагалось, что депутат может занять должность главы минприроды Крыма).

«Поэтому я бы не занимался в этой связи прогнозированием, поскольку значительная часть кадрового резерва занята выборами в Госдуму. То есть в данной ситуации что-то прогнозировать — сфера неблагодарная. Задачи перед новыми министрами будут стоять такие же, как и перед их предшественниками. Понятно, что актуализируется ряд вопросов со стороны общества: застройка, освоение тех или иных территорий. И здесь задача любого министра, в частности экологии и природных ресурсов РК, — это четкая разъяснительная работа на основе законодательных и субъектовых актов о том, что происходит. Например, разрешена ли ситуация с добычей полезных ископаемых, с освоением таких-то территорий или со строительством, насколько она соответствует законодательству и насколько адекватно действуют органы власти в этой ситуации», — сказал Денис Батурин.

twitter.com / @BaturinD

В отношении топливно-энергетического комплекса ситуация, конечно, несколько другая, продолжил политолог. Больше всего в этой сфере граждане обращают внимание на цены на бензин, сравнивая их с ценами в Краснодарском крае и других регионах страны.

Поэтому задачи нового министра будут заключаться в ведении разъяснительной работы и работы с операторами топливного рынка, чтобы не было спекулятивного повышения цен, чтобы стоимость топлива была обоснована. Будут стоять задачи по развитию энергетической инфраструктуры полуострова, которая ведется уже значительное время — с 2015 года, когда произошел блэкаут.

«Речь еще идет о том, что необходимы некоторые реформы в перестройке тепловой генерации, что было связано, в частности, с компанией «КрымТЭЦ» и возникшими также спекуляциями на тему того, что могут отключиться ТЭЦ, люди останутся без тепла и вместо этого ничего не будет. Это было связано с деятельностью этих компаний, технология работы которых настраивалась в украинский период, а также периодом режима их принудительной генерации до 1 января 2022 года, чтобы они были переведены в соответствии с российским законодательством», — отметил эксперт.

Федеральное агентство новостей / Сергей Воробьев

Денис Батурин добавил, что в таких ситуациях необходимо разъяснять позицию власти и реальную обстановку, связанную с деятельностью этих компаний. При этом сама ситуация фактически ничего не стоила, потому что речь шла о неких формальных технологических моментах, а не остановке обслуживания граждан и поставки им тепла.

По его словам, это пример того, какой круг задач будет стоять перед новыми министрами. Кто же займет эти должности — станет известно позднее. При этом кадровые решения, безусловно, еще будут, причем совершенно по простой причине. Вице-премьер Евгений Кабанов выдвинулся в депутаты Госдумы, поэтому как минимум один вице-премьер в правительстве Крыма может быть заменен.

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